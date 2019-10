Háromszor több otthont moshat el a víz a Földön, mint feltételezték

A NASA korábbi becslései szerint 2050-ig körülbelül 80 millió ember lakhatása kerül veszélybe az emelkedő tengerszint miatt, egy mostani kutatás szerint viszont az amerikai űrügynökség túl optimista volt: ha az emberiség nem csökkenti drasztikusan a karbonemisszióját, 300 millió otthon sorsa forog majd kockán.

Könnyen lehet, hogy még ennél is nagyobb a baj: a Climate Central nemzetközi klímakutató egyesület munkatársai a jelenlegi becsléshez a Párizsi Egyezményben rögzített klímacélok betartásával számolnak – ami egyelőre nem mindenkinek sikerül, és kétséges, hogy a jövőben az egyezményt aláíró országok képesek lesznek teljesíteni őket.

A korábbi, optimistának korántsem mondható becslések nem vették figyelembe, hogy a Föld felszíne nem egyenlő az erdő fáinak vagy a városok házainak magasságával. A műholdképek alapján nehéz is lehet megbecsülni, hogy mekkora eltérésekről van szó, ezért a mostani kutatáshoz mesterséges intelligenciát vetettek be az eltérések kiküszöbölésére. Scott Kulp, a tanulmány vezető szerzője szerint döbbenetes eltérésekre bukkantak, egyúttal az is nyilvánvalóvá vált, hogy a klímaváltozás már ennek a generációnak is komoly változásokra kell felkészülnie a hétköznapi életben.

A java még csak most jön

Bár a mostani számítások is elég ijesztőek, ez még korántsem a legrosszabb forgatókönyv: a sarkvidéki jég olvadásával 2100-ra akár 640 millió ember lakhatása is veszélybe kerülhet, ez pedig beláthatatlan gazdasági és politikai következményekkel jár majd. Peter Girard, a Climate Central kommunikációs igazgatója szerint már a mostani kutatásból is kiderül, hogy a világ part menti területei sokkal sebezhetőbbek, mint eddig feltételezték – bár hozzátette azt is, hogy a friss adatok birtokában még van rá némi remény, hogy sikerül időben cselekedni.

A tengerszint emelkedésének legnagyobb vesztese Ázsia lesz, itt érinti majd a legtöbb embert a probléma, de Benjamin Strauss, a Climate Change igazgatója szerint az sem segít, hogy a világ népességének aránytalanul nagy része él mélyen fekvő, tengerparti területeken.

Ázsia mellett természetesen Európa is megérzi majd a vízszint emelkedését: a tengerparti területek mellett a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban előforduló felhőszakadások is gondot okoznak. Emanuele Bevacqua, a Readingi Egyetem asztrofizikusa szerint a két jelenség egyszerre még súlyosabb katasztrófákhoz vezethet, így az okozott károk megjóslásához ezeket is hozzá kell számolni majd.

Az ENSZ szeptemberi klímajelentése szerint az emelkedő tengerszint és az áradások mellett földcsuszamlásokra és pusztító hőhullámokra is lehet majd számítani, a kérdés pedig nem az, hogy ezek elkerülhetőek lesznek-e, hanem az, hogy hogyan lehet minimalizálni az általuk okozott károkat.