Nemcsak az egészségre, a környezetre is káros az asztma

Az asztma kezeléséhez használt inhalátorok, ezen belül is a hidrofluor-alkán hajtógázokat tartalmazó készítmények felelősek az üvegházhatású gázkibocsátás 4 százalékáért. Ezek legfőbb előnye, hogy a korábbi szerekhez képest jóval hatékonyabban juttatják a hatóanyagot a légutakba, a hátrányuk viszont, hogy olyan ökológiai lábnyomot hagynak maguk után, mint mondjuk a húsfogyasztás. Elhagyásuk ennek megfelelően hasonlóan jelentős környezetvédelmi gesztus, mint a vegetarianizmus vagy a szelektív szemétgyűjtés.

A brit egészségügyi minisztérium támogatásával működő független tanácsadó intézet, a NICE (National Institute for Health and Care Excellence) szerint azok számára is van megoldás, akik ugyan asztmában szenvednek, de fontos nekik a zöldebb opció: számos környezetbarát asztmagyógyszer létezik. Az Egyesült Királyságban jelenleg minden tizedik inhalátor környezetszennyező hajtógázt használ.

A kutatást vezető Alex Wilkinson szerint olyan erősen környezetszennyező anyagokról van szó, hogy a használatuk komolyan befolyásolja egy-egy beteg ökológiai lábnyomát: havonta egy-két inhalátor is több száz kilogrammnyi szén-dioxid-kibocsátással jár az évek során. Az orvosok azért óvatosságra intenek: a klímabűntudat hatására semmiképpen sem javasolják, hogy a betegek abbahagyják a gyógyszer szedését. A NICE javaslata szerint a betegeknek ki kell kérniük az orvosuk tanácsát arról, hogy rendelkezésükre állhat-e zöldebb alternatíva.

Nagyobb lábnyom, több tünet

Gillian Leng, a szervezet igazgatóhelyettese szerint a karbonemisszió csökkentése különösen fontos a légúti megbetegedésekben szenvedők számára, a klímaváltozás ugyanis csak tovább ront a tüneteiken. Az amerikai asztmaszövetség szerint a légszennyezés és a globális felmelegedés hatására is kialakulhat a betegség, a magasabb hőmérséklet hatására pedig megnövekedhet a földfelszín közeli ózon mennyisége, ami hörgőgyulladást okozhat, hosszabb távon pedig asztmás tüneteket válthat ki.

James Smith, a Cambridge-i Egyetem közegészségügyi szakértője szerint a zöldebb, hajtógáz nélküli gyógyszerek gyakran olcsóbbak is, mint a hagyományos inhalátorok. A klímaváltozás aránytalanul nagy terhet ró a légúti megbetegedésekben szenvedő szegényebb rétegekre , ez a lépés pedig fontos lehet abban, hogy létrejöjjön egy huszonegyedik századi, nulla emissziós egészségügyi ellátórendszer – legalábbis Nagy-Britanniában.

Jessica Kirby, a Brit Asztmaszövetség tanácsadója egyetért a NICE ajánlásával, de ő is hangsúlyozza a megfelelő gyógykezelés fontosságát, és azt javasolja, hogy a betegek érdeklődjenek a kezelőorvosuknál arról, hogy rendelkezésükre áll-e zöldebb inhalátor – saját maguktól semmiképpen ne hagyják el a meglévő kezelést.