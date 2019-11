Élő műbőrt nyomtattak Amerikában

Fontos áttörést értek el a New York-i Rensselaer Politechnikai Intézet és a Yale Egyetem orvostudományi intézetének kutatói: a vérkeringéshez kapcsolódni képes bőrszerű anyagot nyomtattak egy új eljárás segítségével. A műbőr létrehozásához állati kollagént és emberi keratinocitákat (bőrsejteket) is felhasználtak. Az anyagban néhány hét alatt erek jöttek létre, és mindezt sikerrel összekötötték egy egér keringésével is.

Pankaj Karande, a kutatás vezetője szerint valóban forradalmi felfedezésről van szó: a jelenleg használatos sebgyógyítási módszerek tulajdonképpen megrekedtek egy sebtapasz szintjén, az így nyomtatott bőr viszont csatlakozik a keringéshez, és életben is marad, a test részévé válik.

A kutatócsoport a jövőben a CRISPR génszerkesztési technikával azon dolgozik majd, hogy a műbőrt minél hasonlóbbá tegye a befogadó genetikai jellemzőihez, így minimalizálható lesz annak a veszélye, hogy a szervezet kilöki a beültetett bőrt. Az eljárás sokat segíthet azokon, akiknek lassan gyógyulnak a sebeik, felfekvések kezelésében pedig felbecsülhetetlen segítséget jelenthetnek.

Űrtechnika

A 3D nyomtatástól az orvostudomány eleve sokat vár: már korábban is szóba került a mesterséges bőr létrehozása, de a kutatók azt remélik, hogy idővel akár a szervdonorokat is nélkülözhetik, mert különböző szerveket is képesek lesznek így létrehozni. A korábbiakban a madridi III. Károly Egyetemen végzett kísérletek során már sikerült egy, a bőr természetes struktúráját utánzó anyagot előállítani, ettől az égési sérültek kezelésében vártak áttörést.

Karande szerint a súlyos égési sérültek kezeléséhez még fejleszteni kell az eljárást, de egy lépéssel közelebb jutottak a bőrátültetéshez. A szakember szerint ehhez arra volt szükség, hogy a mérnökök belássák, milyen összetett rendszerekről van szó. Ezek után a biológia munkába lépett, a véredények pedig szépen ki is fejlődtek a nyomtatott anyagban.

Bár már a komplett szervek nyomtatása is elég science fictionbe illőnek tűnik, a kutatók nem álltak meg ezen a ponton: hosszabb távon az űrkutatásban is használnák a technikát. A Drezdai Egyetemi Kórházban végzett kísérletek célja, hogy asztronautáknak nyomtassanak majd csontot, bőrt, később pedig beültetésre alkalmas szerveket.