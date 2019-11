Egy halálos beteg kutatót elkezdtek a világ legfejlettebb kiborgjává alakítani

Amikor az angol-amerikai robotkutató, Peter Scott-Morgan 2017-ben megtudta, hogy Lou Gehrig-betegségben (más néven ALS-ben) szenved, és nagyjából két éve van hátra, nem adta fel a reményt: elhatározta, hogy Peter 2.0-ává fejleszti magát, és mindent megtesz azért, hogy tudományterületének eszközeivel kiborgként élhesse tovább az életét.

„Igen, tudom, ez az egész úgy hangzik, mint egy sci-fi” – kezdte bejelentését a blogján a 61 éves tudós, majd hozzátette: „De a világ legnagyobb agyai a legkomolyabb hi-tech megavállalatok közreműködésével dolgoznak ennek megvalósításán, még az év végéig. Ami statisztikailag az az időpont, amikor Peter 1.0-nak meg kell halnia egy motoneuron-betegségben.”

Több frissítést végeznek rajta, mint a Microsoftnál

Ezen a héten egy hónap után újra jelentkezett a Twitteren a kutató, aki 24 napot töltött az intenzíven. „Minden orvosi procedúra befejeződött, óriási sikerrel. A mini ventilátorom, ami segít lélegezni, SOKKAL halkabb, mint Darth Vaderé. A beszédem teljesen szintetikus, de végre a saját hangomon szólalok meg. Sok kutatás van még hátra, de jó szellemben nézek elébe” – írta.

Az ALS-es betegeknél a központi idegrendszer mozgató idegsejtjei fokozatosan elpusztulnak, ami az akaratlagos izmok elgyengüléséhez, végül sorvadásához vezet – a legtöbben Stephen Hawking és a 2014-ben az internetet végigsöprő jegesvödör-kihívás miatt ismerhetik a betegséget.

A légzéséről és táplálkozásáról egy-egy cső gondoskodik, amiket a tolókocsi hátára szerelt elektromos készülékek hajtanak, míg az ürítést két, a tolókocsiba beépített eldobható, szagtalanító tartályba végzi. Scott-Morgan, aki szeret azzal viccelődni, hogy több frissítést hajtanak végre rajta, mint a Microsoftnál, olyan egyedülálló kialakítású tolókocsit kapott, amelynek köszönhetően akár állni, feküdni vagy gyorsan haladni is tud.

A férfi egy gégeműtéten is átesett, hogy elkerüljék a nyál tüdőbe kerülését, valamint lézeres szemműtétet is végrehajtottak rajta, ami tökéletes látást biztosít 70 centiméteres, vagyis a számítógépének képernyőjétől számított távolságból.

Peter Scott-Morgan élethű avatárt is kapott, amely mesterséges intelligencia segítségével adja vissza a vélt arcjátékát. Fotó: Facebook / Peter Scott-Morgan

Az etikai és jogi kihívások a technológiánál is nagyobbak

Scott-Morgan szerint azonban a java még hátra van, és bár a forradalmi beavatkozáshoz szükséges technológiák külön-külön már léteznek, reményei szerint ő lehet az első, akibe együttesen beépítik ezeket az eszközöket. Bár ezeket nem részletezte, online naplójából kiderül, hogy az agy-számítógép interfésznek és a szemmozgást követő rendszereknek nagy szerepük lesz Peter 2.0 jövőjében.

De Scott-Morgan terveinek sokkal e világibb vonzatai is vannak. Férjével együtt létrehozott egy alapítványt, amely a mesterséges intelligencia és a robotika etikailag helyes felhasználását kutatja olyan esetekben, amikor az emberek korlátozottnak érzik a testi-szellemi képességeiket, például egy betegség vagy az idősödés miatt. A „Right to Thrive” (A boldoguláshoz való jog) nevű kampányhoz brit parlamenti képviselők segítségét is kérik, hogy a jövőben ne legyen akadálya az életmentő technológiák bevetésének, elsősorban az ALS-szel diagnosztizált betegeknél.

Scott-Morgan útját a Channel 4 is követi, és a róla szóló dokumentumfilmet 2020 első felében tervezi műsorra tűzni a csatorna.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: