A Facebook felvásárolt egy agyleolvasó startupot egymilliárd dollárért, mi baj lehet?

Miután Elon Musk idén júliusban a nagy nyilvánosság előtt is bemutatta a Neuralink nagyszabású terveit az agy-számítógép interfész megalkotásáról, a Facebook is belehúzott az emberek és a gépek összekapcsolásának kutatásába.

Klasszikus zuckerbergi módszerrel ezt most egy felvásárlással gyorsította fel a cég: a neurális interfészt fejlesztő CTRL-Labs nevű startup a hírek szerint nem tudott ellenállni a Facebook egymilliárd dolláros ajánlatának.

A manhattani startup olyan karkötőket gyárt, amely érzékeli az agy elektromos jeleit, és azokat egy készüléken keresztül továbbítani is tudja egy számítógépre. A Facebook virtuális és kiterjesztett valóságért felelős vezetője, Andrew Bosworth a saját Facebook-oldalán jelentette be a felvásárlást, azzal együtt, hogy a CTRL-Labs „a Facebook Reality Labs csapatához csatlakozik majd, ahol hasonló technológiákat fejlesztünk, amiket reményeink szerint hamarosan fogyasztói termékekbe is bele tudunk építeni".

„A gerincvelőben található idegsejtek elektromos jeleket küldenek a kézizmoknak, amik bizonyos mozgástípusokra utasítják őket, például egérkattintásra vagy gombnyomásra. A karkötő dekódolja és digitális jelekké alakítja ezeket, amit a készülék képes megérteni, így irányítást nyerhetsz a digitális életed felett. A szándékaidat rögzíti, tehát megoszthatsz egy fotód a barátaiddal egy alig észrevehető mozdulattal, vagy akár csak a gondolataiddal” – fejtette ki Bosworth.

A CTRL-Labs egyik alapítója a számítógépes idegtudománnyal foglalkozó Thomas Reardon, aki az Internet Explorer megalkotásával vált híressé a Microsoftnál töltött ideje alatt. Reardon sikeres szoftvermérnöki pályáját hagyta ott 35 éves korában, és visszament az egyetemre idegtudományt tanulni, amiből végül 2016-ban PhD-zett a New York-i Columbia Egyetemen. A startupot 2015-ben alapította, és négy év alatt 67 millió dollárnyi befektetői pénzt gyűjtött be, ehhez képest óriási ugrás az egymilliárdos felvásárlás.

Ha lehet hinni az egymilliárd dolláros vételárról szóló híreknek (a Facebook ezt nem erősítette meg), akkor ez volt a cég történetének harmadik legdrágább üzlete, holtversenyben a 2012-ben szintén ennyiért felvásárolt Instagrammal. A virtuális valóságban utazó Oculus VR-t kétmilliárdért vette meg a Facebook 2014 márciusában, egy hónappal azután, hogy 19 milliárdot áldozott a WhatsApp bekebelezésére.

