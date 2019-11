Az űrturizmus súlyosan káros az egészségre és a környezetre, mégis erőltetik

Exponenciálisan növelheti az üvegházhatású gázok kibocsátását az űrturizmus, az abban érdekelt cégek mégis azon ügyködnek, hogyan válhatna a Földön kívüli utazás a tömegek számára is elérhetővé. Az Elon Musk-féle amerikai vállalat, a SpaceX Falcon 9-es rakétáiból például egyetlen példány kilövése annyi szén-dioxid kibocsátásával jár együtt, amennyit 395 transzatlanti repülőgép-járat ereget a légkörbe – hívta fel nemrégiben a figyelmet a Commondreams és a Futurism. Egyetlen út a világűrbe annyi szén-dioxiddal terheli a légkört, amennyivel 73 átlagos gépjármű egy egész év alatt hozzájárul az üvegházhatású gáz légköri mennyiségének a növekedéséhez.

Miközben tény, hogy egyelőre nem sokan tervezik a világűrben tölteni az évi rendes vakációt, egyre több cég, a SpaceX mellett például a szintén amerikai Blue Origin és a brit Virgin Group tulajdonában álló, de amerikai székhelyű Virgin Galactic is azon ügyködik, hogy hamarosan charterjáratokkal lehessen a világűrbe kirándulgatni és közösségi oldalakra posztolható szelfiket készíteni. Ha a terveik megvalósulnak, többszörösére növekedhet a légkört az emberi tevékenység miatt terhelő szén-dioxid többlet a földi légkörben.

A civilek űrutazása mind a Földre, mind saját magukra nézve eddig feltáratlan veszélyeket rejt Fotó: Gateway Foundation

Még ha egyelőre úri murinak tűnik is, az űrturizmusra nemcsak a sajátosan 21. századi közlekedési vállalatok álltak rá. A Gateway Alapítvány száz férőhelyes űrszállodát tervez, és úgy gondolják, 2025-re el is készül vele. A Földön kívüli hotel vendégkörét hetente cserélnék, a létesítménybe saját üzemeltetésű konyhát is terveznek. A NASA pedig több évtizede igyekszik liftes összeköttetéssel megoldani a Hold és a Föld, de legalábbis egy világűrben állandósított űrállomás és a Föld közötti áruforgalmat. Mindezek egyelőre csak tervek, de ha sikerülne előrehaladni a megvalósításukkal, az egycsapásra elérhető közelségbe hozhatná a civilek rutinszerű űrutazásait is.

Az űrbe nem lesz elég néhány oltást felvenni

Korántsem a légkört terhelő extra szén-dioxid az egyetlen probléma az űrbe tervezett kiruccanásokkal. Régóta ismert tény, hogy az űrutazás az emberi szervezetre sem éppen egészséges. Kellő mennyiségű vizsgálható minta híján nehéz pontosan felmérni az űrutazás okozta egészségügyi kockázatot, de az már bizonyos, hogy egy efféle túra jelentősen csökkenti az emberi belső váz csontjainak a sűrűségét, megváltoztatja a béltraktus baktériumflórájának az összetételét és nem kívánatos extra nyomással terheli az emberi agyat.

Nemrégiben azonban asztronautákat vizsgáló orvosok nemzetközi csoportja további kockázatokra hívta fel a figyelmet: a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) huzamosabb ideig kiküldetésben lévő legénység mintegy felének stagnálni kezdett vagy megfordult a véráram iránya a nyaki vénájában. Ennek hátterében az áll, hogy az űrben az asztronauták szervezetére nem hat a földi gravitáció, amely a vér áramlását (is) nagy mértékben meghatározza.

A visszeres véráramlás huzamosabb idejű akadályoztatása potenciálisan életveszélyes rögképződéshez vezethet, és a vizsgált 11 asztronautából 1 esetben vezetett is. A vérvisszaáramláshoz, valamint az ezzel összefüggésben lévő rögképződéshez kevesebb mint két hónap is elegendő volt – állították a nemzetközi tanulmány szerzői. A kutatók hangsúlyozták, hogy az űrutazással együtt járó, potenciálisan életveszélyes szövődmények kockázatát nemcsak egy jövőbeli marsi küldetés, hanem az esetlegesen divatba jövő űrturizmus szabályozásánál is érdemes lenne figyelembe venni.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: