Ész Ventura: Készíts magadnak feladványt legóból!

Az e heti feladvány egy vendégfeladvány Gál Pétertől, az Ördöglakat Blog írójától, aki az Országos Ördöglakat Találkozó egyik főszervezője és a az Ördöglakatok, pentominók és társaik című könyv szerzője. Tőle származtak tavaly az NTUX feladványok, amiket a találkozó előtt küldött nekünk. A találkozót idén is megrendezik, immár 13. alkalommal. A helyszínt ismét a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum biztosítja, az időpont november 23.



A találkozón rengeteg logikai játékot ki lehet majd próbálni, ezen kívül meg lehet tekinteni magyar tervezők játékait és a nemzetközi játékvilág számos újdonságát is. Az előadások sorát Mérő László kezdi majd; hogy mi az előadás címe, azt nem is mondom, mert akármiről is beszél, mindig nagyon érdekes szokott lenni. Az egyetemen, annak idején, amikor én jártam, az óráin a legnagyobb előadótermek is dugig tömve voltak, és a lépcsőn és a folyosón is ültek a diákok, akik más szakokról jártak be az óráira.



Gál Péter pedig olyan fejtörőket hoz majd a rendezvényre, amiket legó elemekből lehet megépíteni. A megépítés többnyire egyszerű, a megoldás már nem feltétlenül. Korábban már tett közzé ilyen fejtörőket a blogján, de most a kedvünkért a készülő új könyvéből küldte el egyik feladványát, amit máshol még nem közölt. Ha szeretnétek még több hasonló feladvánnyal találkozni, gyertek el szombaton és építsétek meg a feladványokat, a helyszínen lesz majd rengeteg legó elem. Aki eljön, és a helyszínen oldja meg az alábbi feladványt, az is még határidőn belül lesz.

71. feladvány: Legó-pentominók

Az első feladat, hogy építsétek meg az alábbi elemeket legóból. Ezt természetesen csak két réteggel lehet megcsinálni, a felső réteg elemeinél fontos, hogy az eltérő színeket betartsátok. Az elemeket ezután csak úgy szabad forgatni, hogy a tüskés oldal legyen felfelé.

A feladat az, hogy osszátok két részre a csoportot, és rakjatok ki 3-3 elemből két alakzatot úgy, hogy mindkettőben összefüggőek legyenek a kék és sárga részek (élek mentén), és az egyik alakzat kék része egybevágó legyen a másik alakzat kék részével, de a sárga rész is egybevágó legyen a másik rész sárgájával. Természetesen azt is elfogadjuk, ha valaki megfelelő legó elemek hiányában papíron oldja meg a feladatot!

Nehézségi szint:

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.