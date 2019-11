Megérkezett Gita, a bevásárlórobot, ami követi gazdáját a boltba és a piacra

A robogóiról és motorjairól ismert olasz cég, Piaggio bejelentette, hogy már a mostani ünnepek alatt kapható lesz bevásárlórobotja, Gita. Az eszköz követi a gazdáját, cipekedik helyette, áramvonalas olasz dizájnnal dicsekedhet, igaz, húsz kilónál is többet nyom, és körülbelül százezer forintnak megfelelő összegbe kerül.

Greg Lynn, az olasz cég tech-leányvállalatának vezérigazgatója szerint a fejlesztéskor külön azokra gondoltak, akik örömüket lelik egy kis sétában a környékbeli piacon, de nem szeretnek kosarakat cipelni, ezért is keresztelték Gitának, ez olaszul épp ilyen kis bevásárlóutat jelent. Bár Lynn nem túl meglepő módon lelkesnek mutatkozott a fejlesztéssel kapcsolatban, iparági szakértők szerint majdnem biztos, hogy a Terry Pratchett Poggyászára hajazó találmány eleve kudarcra van ítélve. A Poggyász a brit fantasyszerző univerzumában félig bőrönd, félig egy mániákus gyilkos, viszont ugyanarra képes, mint a Gita: a gazdája sarkában marad, igaz, az olasz robot valószínűleg nem fog megenni senkit.

Követi a gazdáját Fotó: Piaggio Fast Forward

Direkt visszafogták

A robot papírforma szerint akár 35 kilométeres sebességre is képes lenne, és nagyjából húsz kilót képes cipelni, de biztonsági okoknál fogva a fejlesztők végül 9,6 km/órás sebességre korlátozták a sebességet – ez még mindig gyorsabb, mint ahogy egy átlagos vásárló közlekedik a piacon. A kosárrobotot Bluetoothon keresztül lehet utasítani arra, hogy a járókelők nagy örömére zenét játsszon le, de így lehet megkérni arra is, hogy nyissa fel vagy zárja le a csomagterét – de nem kötelező ezt a funkciót használni, a szenzoraival enélkül is meg tudja állapítani, hogy kit kell követnie a piacon.

A répaszállító robot Fotó: Piaggio Fast Forward

A fejlesztők szerint az, hogy Gita nem tud képeket készíteni, és nem rögzít GPS-koordinátákat, vonzóbbá teheti a felhasználók számára. Jeffrey Schnapp, a robotot fejlesztő Piaggio Fast Forward társalapítója szerint ez a robot ahelyett, hogy eltávolítaná egymástól az embereket, inkább közelebb hozza őket egymáshoz azzal, hogy megkönnyíti a közös sétát, miközben nem kell vele külön foglalkozni.

A falusi piacot célozták be

Lynn arra számít, hogy a Gita nem a nagyvárosokban, hanem a kis falvakban fog leginkább hódítani, vagyis valószínűleg nem kell majd úgy kerülgetni a robotkosarakat, mint most az elektromos rollereket. A százezer forintos árról úgy gondolja, hogy ha egy háztartás megengedhet magának egy második autót, a robotkosárra is sikerül majd félretenni elegendő pénzt – kritikusai szerint viszont a Gita csúfos kudarcra van ítélve, hacsak a Piaggio nem képes valamilyen ipari felhasználásra optimalizálni, egy sima kosárra ugyanis senki nem adna ki ennyit.