Mától kapható a Boston Dynamics legendás robotkutyája

Aki egy Spot névre hallgató, fej nélküli, sárga robotkutyára vágyott eddig, de nem tudta, hol juthat ilyenhez, fellélegezhet: mától lehet megrendelni a Boston Dynamics weboldalán.

A cég eddig rémisztőbbnél rémisztőbb videókon mutatta be, hogy mikre képesek az általuk gyártott robotok; a mostantól kapható Spot elődje, a SpotMini például már tudott táncolni is, egy másik alkalommal pedig azt prezentálták, hogy milyen nehéz felrúgni egy robotot. Hamarosan pedig mindezt otthon is kipróbálhatjuk.

A terv kisebb szépséghibája, hogy a cég nem közölte, mennyi pénzt kér egy Spotért, annyit azonban elárultak, hogy nagyságrendileg egy autó áráról van szó (bár Michael Perry, a Boston Dynamics üzleti igazgatója szerint az érdeklődők számától is függ, hogy egész pontosan milyen típusú autó áráról).

Valószínűleg nem egy Trabant árába fog kerülni

Noel Sharkey, a Sheffieldi Egyetem komputertudósa szerint hiába Spot jelenleg a legfejlettebb négylábú robot a világon, drágasága miatt nem biztos, hogy hatalmas üzleti sikerre számíthat. Nem is elsősorban a magánembereket célozzák meg vele: a Boston Dynamics szerint a robotkutya például építkezéseken dolgozhat majd, de idővel elképzelhető, hogy egy olcsóbb, nagyobb szériában gyártott verzió elérhető lesz a magánemberek számára is. Az alábbi friss promóciós videó pedig már kimondottan reklámszerű.

A robot bírja az esőt, 14 kilónyi súllyal terhelhető, -20 foktól 45 fokig üzemel, és fel tud kelni, ha fellökik. A kerekeken guruló robotokkal ellentétben nem okoz neki nehézséget a lépcsőzés, el tudja kerülni az akadályokat, 4,8 km/óra sebességgel tud mozogni, és 90 percet megy egy feltöltéssel.

Marc Raibert, a Boston Dynamics vezérigazgatója szerint a céget már így is rengetegen keresték meg, köztük sokan azzal, hogy maguknak szeretnének egyet, sokszor csak azért, hogy kiküldhessék a hűtőhöz egy sörért – de erre valószínűleg még várni kell egy darabig.

