Kínában mostantól csak arcfelismerős regisztrációval lehet új mobiltelefon-előfizetéshez jutni

Kínában idén december 1-től az új mobilelőfizetések aktiválása csak olyan regisztrációs procedúra révén lehetséges, amelyhez a felhasználóknak szó szerint az arcukat kell adniuk.

A kínai ipari és információtechnológiai minisztérium szeptemberben hozta nyilvánosságra a mobilszolgáltatóknak előírt új, vasárnaptól hatályos regisztrációs szabályzatot.

Eszerint a telekomcégeknek „mesterséges intelligenciát és más technikai eszközöket” kell igénybe venniük a személyazonosság ellenőrzésére, amikor új előfizetést és ezzel együtt új telefonszámot visznek fel a rendszerükbe.

Az AFP a China Unicom ügyfélszolgálati képviselőjétől úgy értesült, hogy az arcmegfeleltetésnek hívott azonosítás során az új telefonszámot regisztráló ügyfeleknek, miután bemutatták fényképes okmányaikat, hosszasan bele kell nézniük egy kamerába, ráadásul úgy, hogy közben pislognak is. Amennyiben arcmásuk eredetinek bizonyul, akkor köthetik meg az előfizetői szerződést.



Mobilbolt Kínában Fotó: Li yuanqiu/Imaginechina

Az AFP hírügynökség beszámolója szerint miközben Kínában a technológiai megfigyelés a közlekedéstől a kereskedelmen át a közterületekig szinte az élet minden színterére kiterjed, a kínai polgároknak semmiféle garanciájuk nincs arra, hogy biometrikus adataikkal nem élnek vissza.

Az AFP szerint egyre többen kérik ki maguknak, hogy az állam mellett a magáncégek is előszeretettel vetik be a biometrikus azonosítás különféle módozatait. Az első pert a Csöcsiang Egyetem jogtudományi doktora indította a Kína keleti részén található a Hangcsou-ban működő szafáripark ellen, amiért az intézmény csak azután engedte be az érvényes jeggyel rendelkező látogatókat a területére, miután azok alávetették magukat a digitális ujjlenyomat- és arcazonosításnak.

Kapcsolódó korábbi cikkeink: