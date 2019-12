Ünnepélyesen átadták Észak-Korea fényűző kirakatvárosát, Samjiyont

Észak-Koreában ünnepélyesen átadták az ország vezetője, Kim Dzsongun szerelemprojektjeként megálmodott mintavárost, amit az állami média egyszerűen „a modern civilizáció kivonata” leírással mutatott be. A Szamdzsijon (Samjiyon) nevű várost a mellé a szent hegy (Pektu) mellé húzták fel, ahonnan a legenda szerint a Kim dinasztia ősei származnak.

A várost a hivatalos leírás szerint szocialista utópiaként tervezték meg, és a körülbelül 4000 családnak otthont adó lakások mellett szállodák, bevásárlóközpontok, kulturális és egészségügyi intézmények is találhatók benne, de egy nagy síparadicsom és egy stadion sem maradhatott ki.

A Samjiyon projekt Kim Dzsongun legnagyobb álma volt az önellátó gazdaság felé mutatott törekvései között, de csak jelentős késéssel tudták befejezni az építkezést, miután az észak-koreai nukleáris program miatt egyre több nemzetközi szankció sújtotta az országot, így építőanyagokból és munkaerőből is hiány alakult ki.

Ezért helyi munkaerővel kellett megoldani az építkezést, amibe kiskorú brigádok is besegítettek – emberi jogi szervezetek szerint ez teljes mértékben kimerítette a rabszolgamunka fogalmát. A bért egyáltalán nem, élelmet is csak korlátozottan kapó gyerekek napi 12 órát dolgoztak hónapokon vagy akár éveken keresztül, azzal az ígérettel, hogy jobb eséllyel kerülhetnek majd be egyetemre, vagy épp csatlakozhatnak majd a mindenható Koreai Munkapárthoz.

A BBC Észak-Korea-szakértője szerint a fényűző Samjiyon semmiben sem hasonlít az ország többi területére, hiszen még Phenjan és a többi nagyváros is csak a főút környékén rendezett, és mögötte nyomornegyedeket rejt.

Kedden Phenjan emlékeztette az Egyesült Államokat, hogy közeleg az év végi határidő, amit az USA Észak-Koreával szembeni ellenséges politikájának megváltoztatására szabtak ki, és hangsúlyozta, hogy Washingtonon múlik, milyen „karácsonyi ajándékot” kap az Egyesült Államok. Ri Thae Song, az amerikai kapcsolatokért felő helyettes miniszter elmondta, az USA párbeszédre való felhívása nem volt más, mint „egy ócska trükk arra, hogy Észak-Korea szóba álljon velük, és felhasználhassák az amerikai politikában és választásokon.”

Fotó: KCNA VIA KNS/AFP

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: