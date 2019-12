Politikailag korrekt közmondások bevezetését sürgeti a PETA, de mi legyen a sánta kutyával?

A radikális amerikai állatvédő szervezet, a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) november eleji közleménye szerint a szavaknak erejük van, így az sem mindegy, hogy milyen közmondásokat használunk a hétköznapi életben, így nagyon nem mindegy az sem, hogy mi történik akkor, ha ezeket gyerekek is hallják.

Az állatvédők szerint a hétköznapi nyelv kifejezései is hozzájárulnak az állatok elleni erőszakhoz, így az érzékenyítést nem lehet elég korán elkezdeni. A magyarhoz hasonlóan az angol nyelv is bővelkedik az különböző állatokat felvonultató szólásokban, a TeachKind nevű akcióval ezek polkorrektté alakítását célozták meg.

A szervezet több elítélendő példát, ezek jelentését és az általa javasolt alternatívát is közzéteszi az erre a célra készült vidám, boldog állatokat ábrázoló plakátokon. Ilyen például a „kill two birds with one stone” helyett alkalmazandó „feed to birds with one scone”. Ez a mondás magyarul nagyjából a „két legyet üt egy csapásra” közmondásnak felel meg, bár ebben a kontextusban viszonylag nehéz kihozni azt, hogy egy jól irányzott csapás helyett inkább sütivel kéne kínálni a legyeket.

Ez is tiltólistás, nem is csoda! A halott lovat ütni helyett a halott lovat etetni a használandó a PETA szerint Fotó: PETA TeachKind

A tömeges igényben bízva utánanéztem, hogy a magyar nyelvben milyen állatjogilag kifogásolható közmondások találhatóak. Rengeteg. A „nem erőszak a disznótor” csak a jéghegy csúcsa, bár ebben az esetben a legvilágosabb, hogy ez kifejezetten a gyermeki lélek megkérgesítését célozza. Alternatív javaslat: erőszak a disznótor. Hadd tudják meg a fiatalok, hogy az a hurka nem májas, nem véres, hanem erőszakos!

Magyarországon is tort ül az erőszak

Nem ez az egyetlen, az állatokra nézve súlyosan toxikus mondás a magyar nyelvben, sőt, ha jobban megnézzük, szólásaink és közmondásaink szabályosan térdig gázolnak az ártatlanul kiontott állati vérben. Ha nem direkt erőszakról van szó, a legtöbb kifejezés legalábbis súlyosan sértő az állatokra nézvést, a jelenség pedig fajok sokaságát érinti a csigától a fókáig.

A „lenyeli a békát” helyett ezért a PETA irányvonalát követve javasoljuk a sokkal neutrálisabb lenyeli a répát kifejezés használatát. Békaperspektívából kevésbé tűnik rettenetesnek, de mégis egy több fajt is magába foglaló rendről és egy alrendről mond értékítéletet az, hogy „kígyót-békát” kiált rá. A kifejezés használata kerülhető a jóval neutrálisabb „mindennek lehordja” szófordulat alkalmazásával.

További kerülendő kifejezések, illetve javasolt javítások

Bizonytalan, mint a kutya vacsorája – Esetleges, mint a borravaló

Buta liba – Buta tök (esetleg barack)

Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál – Valami homályos utalás egy csokira

Ne igyál előre a medve bőrére – Ne igyál előre

Várja a sült galambot – Várja a falafeltálat

Kutyából nem lesz szalonna – Vegán húspogácsából nem lesz disznótoros

Sok az eszkimó, kevés a fóka – Sok az eszkimó, kevés a tofu

Egy rókáról nem lehet két bőrt lenyúzni – Egy rókáról egyetlen bőrt sem lehet lehúzni

Ökör iszik magában – Feri, Tibi, esetleg Béla iszik magában

Ágyúval lő verébre – Ágyúval lő célba

Veri, mint szódás a lovát - Simogatja, mint szódás a lovát

Hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát - Hazug embert előbb utolérik, mint a szódás lovát

Akinek van hasonló nyelvügyi reformjavaslata, szeretettel várjuk a szerk@qubit.hu emailcímre!

