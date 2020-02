A tervek szerint 15 év múlva tilos lesz benzin-, dízel- és hibrid autót venni az Egyesült Királyságban

2040 helyett már 2035-ben betilthatják az új dízel- és benzinüzemű, valamint hibrid autók vásárlását az Egyesült Királyságban – derült ki egy törvénytervezetből, amelynek az a célja, hogy az ország képes legyen megfelelni vállalásának, miszerint 2050-re nettó nullára csökkenti szén-dioxid-kibocsátását.

A novemberi ENSZ-klímacsúcs (COP26) az Egyesült Királyságban, a skóciai Glasgow-ban tartják, Boris Johnson miniszterelnök egy ahhoz kapcsolódó londoni eseményen ismerteti majd a klímaterv további részleteit. Várhatóan arról beszél majd, hogy a klíma-csúcstalálkozó megrendezése remek lehetőség az Egyesült Királyságnak hogy fellépjen a klímaváltozás ellen, és a nettó zéró kibocsátás elérésére fogja biztatni a többi országot is. Az eseményen Sir David Attenborough is részt vesz majd.

A fosszilis üzemanyaggal működő autók tilalmának nemcsak az az új eleme, hogy öt évvel előbbre hozták, hanem az is, hogy a ma korszerűnek számító hibrid autókra is vonatkozik majd. 15 év múlva tehát a britek csak elektromos vagy hidrogénnel működő új autókat vásárolhatnak már. Szakértők előzőleg arra figyelmeztettek, hogy ha 2040-ig is lehet még hagyományos autókat venni, akkor ezek a nagyobb kibocsátású járművek még 2050-ben is járni fognak.

Londoni dugó Fotó: John Miller/robertharding

Van, aki még ennél is korábbra hozná a tilalmat: a Föld Barátai nevű civil szervezet kutatási vezetője, Mike Childs például már 2030-ban bevezetné, mert szerinte a 2035-ös dátummal az Egyesült Királyságban legfeljebb lelassított elektromosautó-forradalom menne végbe, miközben az üvegházhatású gázok továbbra is csak úgy zúdulnának a légkörbe. Azzal is tudna bizonyítani a brit kormány – tette hozzá – ha visszavonná autópálya- és kifutópálya-építésekről szóló terveit.

A brit Autósok Szövetségének (AA) elnöke szerint az autósok támogatják a levegőminőség javítását és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó intézkedéseket, de az új célokat hihetetlen nehéz lesz elérni.

Pénteken távolították el COP26-elnöki pozíciójából Claire O’Neill korábbi konzervatív energiaügyi minisztert, aki a klíma-csúcstalálkozót vezette volna. O’Neill előzőleg keserű hangú levelet írt a miniszterelnöknek, amelyben azzal vádolta Johnsont, hogy semmi támogatást nem ad a munkájához, sem az ígért pénzt, sem az ígért munkaerőt nem kapta meg. A kormány klímaügyi albizottsága pedig, amelyben O’Neill is helyet kapott volna, egyszer sem ült össze.

