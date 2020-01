WHO: Az e-cigaretta káros az egészségre, és nem biztonságos a használata

A Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az e-cigaretták használata növeli a különböző szív- és tüdőbetegségek kockázatát, különösen veszélyes a fejlődés alatt álló tinédzserek agyára, és károsíthatja a növekvő magzatot.

A fiatalok körében különösen népszerűvé vált az e-cigaretta használata, és egy friss tanulmány azt is megállapította, hogy a tendencia ijesztő méreteket ölt. A kutatásban 14 560 kamaszt kérdeztek meg, és mint kiderült, 75 százalékuk már használt nikotint, marihuánát vagy mindkettőt tartalmazó e-cigarettát. A magukat e-cigaretta-függőnek nevező fiatalok aránya egy év alatt 3,6-ról 8 százalékra emelkedett.

A WHO álláspontja szerint az e-cigarettát a dohánytermékekhez hasonlóan forgalmi adóval kellene sújtani, és korlátozni a reklámozását.

Veszélyben a tinédzserek

Az e-cigaretta káros az egészségre, és nem biztonságos. Jelentős veszélyt jelent a növekvő magzatra és azokra a passzív dohányosokra, akik ki vannak téve a nikotin és más kémiai vegyületek egészségkárosító hatásának. Különösen nagy kockázatot jelent a tinédzserek körében terjedő e-cigaretta-használat, mivel a nikotin erősen addiktív vegyület, és a fejlődő agyra hosszú távon rendkívül káros hatást fejthet ki - áll a szervezet közleményében.

Az e-cigaretta elterjedése összefüggésben állhat azzal is, hogy számos tanulmány szerint segíthet a hagyományos cigarettát fogyasztó dohányzóknak a leszokásban, és kevésbé ártalmas annál. A WHO szakértői szerint ezek az adatok félrevezetőek lehetnek, és nagy mértékben függnek az e-cigarettákban található nikotin és egyéb vegyületek mennyiségétől. „Nincsenek meggyőző adatok arról, hogy az e-cigaretta bizonyíthatóan segítene a dohányzásról való leszokásban. Számos egyéb olyan hatékony és biztonságos terápiás lehetőség áll a nikotinfüggők rendelkezésére, amelyeknek nincsenek káros mellékhatásaik” – figyelmeztet a a WHO.

Kapcsolódó cikk a Qubiten: