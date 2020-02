Elkészült az idei sasleltár, legalább 1200 sas lakik Magyarországon

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a nemzetipark-igazgatóságokkal és civil természetvédelmi szervezetekkel együttműködve idén januárban tizenhetedik alkalommal szervezte meg a telelő sasok éves számlálását. A megfigyelést végzők összesen 1201 sast lajstromoztak Magyarország területén.

Az Európai Unió által támogatott PannonEagle LIFE projekt keretében, idén immáron harmadszor, a környező országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei is csatlakoztak a kezdeményezéshez, így most ismét a Kárpát-medence közös téli sastérképe készülhetett el.

A hat résztvevő közép-európai ország összesítésében 1110 rétisast (Haliaeetus albicilla), 535 parlagi sast (Aquila heliaca), 2 szirti sast (Aquila chrysaetos) és 4 fekete sast (Aquila clanga) figyeltek meg – utóbbi két fajt csak Magyarországon.

Rétisas télen Fotó: Wikipédia

A számlálás során 100 négyzetkilométerenként átlagosan 4,68 rétisast és 1,82 parlagi sast sikerült megfigyelni. Az MME tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy még a sasban gazdag élőhelyeken is átlagosan 2900 focipályányi területet bejárva látható egyetlen rétisas, és közel 5985 focipályányi területet kell átvizsgálni ahhoz, hogy egy parlagi sas kerüljön látótávolságba.

Forrás: MME

A két sasfajra elkészült régiós összesítés mellett a magyarországi felmérés a korábbi évekhez hasonlóan az összes ragadozómadár-fajra kiterjedt.

A réti- és a parlagi sasok mellett 2 szirti sast és 4 fekete sast, valamint további 17 ragadozómadár-faj közel 13 ezer példányát is megfigyelték a szakemberek. Barna kánya (5), vörös kánya (11), kékes rétihéja (1106), barna rétihéja (81), karvaly (201), héja (31), egerészölyv (8526), gatyás ölyv (259), pusztai ölyv (15), vörös vércse (1690), kerecsensólyom (45), vándorsólyom (40), kis sólyom (51). A nappali ragadozómadarak mellett baglyokat (réti fülesbagoly: 12, kuvik: 38) és ragadozó életmódú énekesmadarakat (holló: 353, nagy őrgébics: 255) is számoltak a felmérők, sőt néhány régióban a túzokokat (606) is számba vették.

(Via MME)

Neked is fontos, hogy hitelesen tájékozódj tudományról, technológiáról, klímaharcról: az emberiség jövőjéről? Nekünk az. Támogasd a munkánkat Te is!

Korábbi kapcsolódó cikkeink: