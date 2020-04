A Tesla bedobta magát a lélegeztetőgép-gyártásba

Lélegeztetőgépet építettek a Tesla mérnökei, mert szemben az orvosi eszközhöz szükséges elemekkel, autóalkatrészekből nincs hiány.

A Tesla április 5-én a YouTube-on mutatta be lélegeztetőgépének prototípusát, amelyet a Tesla Model 3 fedélzeti számítógépe vezérel, és a műszer érintőképernyős kijelzője is ebből a modellből származik, ahogy a légtartály is.

A Reuters híradása szerint a Tesla alapító vezérigazgatója, Elon Musk a cég New York-i üzemében tervezi megkezdeni a lélegeztetőgépek sorozatgyártását.

A Tesla lélegeztetőgépe és a gyártás folyamatábrája: narancssárgával az autóalkatrészek, kékkel az orvosi készülékekből, szürkével pedig más eszközökből vett elemek. Forrás: Tesla/ Youtube

A prototípusról készített alábbi videóból kiderül, hogy miként oldották meg a Tesla mérnökei az átállást:

