Búvármaszkból készül az olasz, 3D-nyomtatással a lengyel filléres lélegeztetőgép

Mindössze 40 eurós költséggel elkészíthető az az állítólag működőképes lélegeztetőgép, amelyet a 3D-nyomtatásra specializálódott krakkói Urbicum nevű cég mérnökei fejlesztettek ki – adta hírül a European Scientist című portál.

A VentilAid nevű készülék know-how-ját ingyenesen elérhetővé tették: olcsó és széles körben elérhető alkatrészekből összeállítható. A lengyel mérnökök szerint az eszköz béta verziója készen áll a kipróbálásra, míg a továbbfejlesztett prototípusa napokon belül elkészül. A krakkói fejlesztők jelenleg orvosok és az orvosi eszközök fejlesztésében jártas mérnök kollégáik segítségét várják.

A 3D-nyomtatással készült VentilAid Forrás: VentilAid

Az olasz Decathlon áruházakban kapható buvármaszkból kreált sürgősségi lélegeztető maszkot a szintén 3D-nyomtatásra szakosodott Isinnova nevű, Bresciában (az olaszországi koronavírus-járvány egyik gócpontjában) székelő cég mérnökcsapata fejlesztette.

A társaság, amely korábban már a nagy értékű lélegeztetőgépek létfontosságú alkatrészeinek újragyártásával is bekerült a hírekbe, egy snorkelezéshez használt maszkot tett klinikai életmentésre alkalmassá. Az Easy Covid 19 nevű elmés átalakítás részletei az alábbi videóban láthatók:

A BBC kedden számolt be arról, hogy a porszívóiról és hajszárítóiról ismert neves feltaláló, Sir James Dyson vezetésével létrejött egy az Oxfordi Egyetem és a londoni King's College mérnökeit is sorai között tudó csapat. A brit mérnökök is olyan olcsó, de megbízhatóan működő lélegeztetőgépeken dolgoznak, amelynek a gyártásához nincs szükség bonyolult és időigényes ipari fejlesztésekre.

Az alábbi Twitter-bejegyzés tanúsága szerint már közel járnak a megoldáshoz.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Korábbi kapcsolódó cikkeink: