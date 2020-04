Egy buszsofőr lánya fedezte fel az első humán koronavírust 1964-ben

Dr. June Almeida, a skót virológus, aki 1964-ben felfedezte az első humán koronavírust, jóformán autodidakta módon tanulta a virológiát. Az 1930-ban June Hart néven született kutató 16 évesen fejezte be formális tanulmányait, később mégis nemzetközi elismertségre tett szert. Apja buszsofőr volt, egyetemi oktatására a család szerény anyagi körülményei miatt nem került sor. A glasgow-i királyi kórház kórszövettani intézetében helyezkedett el laboratóriumi kisegítőként.

Miután 1954-ben feleségül ment egy venezuelai művészhez, a pár Kanadába költözött, ahol June Almeida egy torontói rákkutató intézetben kapott technikusi állást az elektronmikroszkópos kutatási egységben. Itt derültek ki kivételes képességei és az elektronmikroszkópiához való egyedülálló érzéke. Noha az ott kutatókkal ellentétben nem volt szakképesítése, számos tudományos publikációhoz járult hozzá, amit társszerzőként való feltüntetésével kutatótársai és a laboratóriumi vezetők el is ismertek. Kanadai karrierje felívelése után egy brit professzor visszacsábította Londonba, és állást ajánlott neki a St. Thomas Kórház és Orvosi Egyetem virológiai osztályán.

Tudományos munkájának köszönhetően a tudományos fokozatokat is megkapta. Maradandót alkotott a rubeola és a hepatitis vírusainak az elektronmikroszkópos vizsgálatával, valamint Almeida doktor nevéhez fűződik az első koronavírusok felfedezése is. Az emberi szervezetet a koronavírusok 7 különböző fajtája képes megbetegíteni, ezek közül négy közönséges náthát okoz. A maradék három, a SARS, a MERS és a SARS-CoV-2 súlyosabb, esetenként halállal végződő betegséget is kialakíthat. A közönséges náthát okozó koronavírusok és más kórokozók kimutatásához Dr. Almeidának új elektronmikroszkópos eljárást kellett kidolgoznia.

A 2007-ben, 77 éves korában elhunyt Almeida doktort munkássága jelentős része a londoni St. Thomas Kórházhoz köti. Ez az a kórház, ahol a COVID-19-fertőzésen átesett Boris Johnson brit miniszterelnököt is kezelték. A brit kormányfő három éjszakát töltött a kórház intenzív osztályán, majd később vidóüzenetben köszönte meg a kórházi személyzetnek, hogy megmentette az életét.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: