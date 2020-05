Gráfok, függvények és móduszszámítás is szerepel az idei középszintű matekérettségin

Kedd reggel 9-kor több tízezer végzős középiskolás diák kezdett bele az írásbeli matekérettségibe Magyarországon. Az Oktatási Hivatal adatai szerint középszinten 65630, emelt szinten 4892 tanuló érettségizik matematikából.

A vizsgára 180 percük van az érettségizőknek: az első szakaszban egy 10-12 feladatból álló gyorstesztet oldanak meg a diákok 45 perc alatt, ez alapfogalmakra, definíciókra, egyszerűbb összefüggésekre kérdez rá. Majd következik a 135 perc alatt kitöltendő második feladatlap, amely két részből áll: az A részben három összetett feladat szerepel, a B-ben pedig ugyancsak három feladat, amelyből kettőt kell megoldania a diáknak.

Az emelt szintű érettségi 240 percig tart.

Az idei középszintű matematikaérettségi első feladatsoráról az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár azt mondta, hogy jóval könnyebb, mint a tavalyi, sőt a korábbi éviek. Bár a gyors kérdések sok témakört érintenek, a tanár szerint sokszor egy-egy képlettel, sőt rajzzal vagy színezéssel is elegendő válaszolni. A lap értesülése szerint a 45 perces dolgozatban a gráfok, a függvények, a kördiagramok, a mértani sorozatok, a háromszög szögeinek témaköre és a módusz-, illetve a mediánszámítás is előkerül.

Harmincezren nem vállalták

Bár a világ több országban szerveztek érettségiket a járvány ellenére, az Európai Unión belül először Magyarország vállalta a kockázatot annak ellenére, hogy a hazai oktatási szakértők többsége és az orvosi kamara is ellenezte vizsgák májusi lebonyolítását, és Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt mondta, május 3-án várható a járvány magyarországi tetőzése. Az európai államok közül országos szinten csak azok nem törölték vagy halasztották el az érettségit, ahol eleve júniustól tartják a vizsgákat.

Az Oktatási Hivatal statisztikájából kiderül, hogy a jelentkezők eredeti számához (113387 fő) képest jóval kevesebben (84284 fő) ülnek be az e heti vizsgákra, tehát bőven van olyan család, amely nem vállalta a gyerek közösségbe küldésével járó rizikót.

Illusztráció: MTI/Oktatási Hivatal

A járványra való tekintettel Magyarországon az érettségi a szokásosnál egy órával később kezdődik, hogy a tömegközlekedési eszközökön a diákok ne keveredjenek a munkába indulókkal, és a minél szellősebb közlekedés érdekében sűrítették is a járatokat az érettségik idejére.

Valamennyi vizsgázónak maszkot, a tanároknak kesztyűt is biztosítanak. Minden érettségiztető iskola kézfertőtlenítőt is kapott, a vizsgák előtt alaposan kitakarították az épületeket, ellenőrizték a mosdók felszereltségét és tisztaságát, illetve az érettségi ideje alatt is folyamatos a takarítás az iskolákban. A tantermekben legalább másfél méteres távolság betartásával legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat.

