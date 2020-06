Már a villanykörte rezgései alapján is lehallgathatják az embert

Nagyot fejlődtek a lehallgatási technikák az elmúlt évek, évtizedek során: a bepoloskázott telefonok helyét szépen lassan átvették az internetes és okostelefonos megoldások, a globális technológiai ellátási lánc komplexitása miatt pedig a készülékekbe szerelt csipekkel is könnyebben játszanak azok, akik a kémkedésre adják a fejüket. Most egy újabb technikával bővült a lista: a villanykörte alapú lehallgatással.

Az izraeli Ben-Gurion Egyetem és a Weizmann Tudományos Intézet kutatói azt állítják, hogy ezzel az olcsó technológiával szinte bárki bele tud hallgatni egy olyan beszélgetésbe, amelyet akár egy több száz méteres távolságban található szobában zajlik, amennyiben az ablakán keresztül látszik egy izzólámpa. Ehhez mindössze egy laptopra, egy teleszkópra és egy 400 dollárba kerülő elektrooptikai szenzorra van szükség.

A Wired által is bemutatott kísérletben több teleszkópot csatlakoztattak egymáshoz, azok lencséjét pedig a Thorlabs PDA100A2 nevű elektrooptikai szenzorhoz illesztették, majd a szerkezetet egy 25 méteres távolságban lévő iroda felé irányították, az ablakon keresztül látható lámpa irányába. Ezután az analóg jeleket digitálissá konvertálták, így a laptopon szoftveresen elemezték az iroda felől érkező rezgéseket.

A távoli irodában kiadott hangok az izzólámpa néhány száz mikrométeres rezgéseiben jelentkeztek, amelyeket a teleszkópra illesztett szenzor apró fényváltozásokként regisztrált. A szoftveres zajmentesítés után így sikeresen reprodukálni tudták a szoba hangjait – Donald Trump beszéde például olyan tisztán szólt a lehallgatás után, hogy a Google Cloud Speech interfésze el is tudta készíteni a beszéd leiratát, de a Beatles Let It Be című számát is olyan minőségben sikerült újraalkotni a lámpa rezgései alapján, hogy a népszerű dalfelismerő alkalmazás, a Shazam is azonosítani tudta.

A módszernek persze megvannak a határai, a kutatók például egy, a plafonról lógó izzót használtak a kísérlethez, így egyelőre nem tudják, hogy a falhoz vagy plafonhoz rögzített lámpák eléggé rezegnének-e, hogy tiszta jeleket tudjanak belőle kinyerni. Ahogy a lejátszott zenék és hangfelvételek is hangosabbak voltak egy átlagos beszélgetésnél, bár azt is megjegyezték, hogy azokat egy viszonylag olcsó szenzorral és digitális konvertálóval sikerült fogni. LED-lámpák esetén pedig körülbelül hatszor nagyobb zajszintre lehet számítani a jel vételénél.

Ennek ellenére úgy gondolják, a technológia még tovább fog fejlődni, illetve más technikákkal együtt bevetve lehet igazán hasznos. A kutatást vezető Ben Nassi elmondta, a technika részleteit nem azért hozzák nyilvánosságra, hogy egy újabb eszközt adjanak a kémek és a bűnüldözési szervek kezébe, hanem azért, hogy minden fél számára felhívják a figyelmet a jelenség létezésére.

A kutatók az augusztusi Black Hat biztonsági konferencián tervezik bemutatni végleges eredményeiket, addig is a paranoiára hajlamosabbaknak érdemes a függönyt is behúzni, miután a laptop kameráját remélhetőleg már rég eltakarták.

