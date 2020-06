Anyagáron adná a sérült gyerekeknek az általa fejlesztett robotkezet Vas Alexa Zsófia

A Qubit első alkalommal 2018-ban szavazta meg az év emberét. A díjat Vas Alexa Zsófia vehette át, aki, bár akkor épp csak leérettségizett, végtaghiányos kisgyerekek számára tervezett 3D nyomtatással készült, könnyített, színes robotkezet.

Az innováció jelentősége nem a technikai megvalósítás, hanem a koncepció. Vagyis az, hogy hétköznapi eszközök segítségével, gyakorlatilag fillérekből is kihozható egy elektronikát is tartalmazó művégtag – ez pedig hatalmas fegyvertény egy olyan piacon, ahol az átlagos protéziseket is aranyáron mérik.

Vas azután is folytatta a művégtag fejlesztését, hogy felvételt nyert a győri Széchenyi István Egyetemre. Az intézmény honlapján közzétett beszámoló szerint azért, hogy a prototípusból megvásárolható termék legyen, az ifjú kutató az elmúlt évben csapatot szervezett maga köré és startup vállalkozást alapított Low-Cost Robotics néven. Jelenleg a K&H Start It Up inkubátorprogram biztosít számukra támogatást.

Vas Alexa Zsófia, a Qubit Év embere díjasa 2018-ban Fotó: Qubit

A közleményben idézték a feltalálót, aki elmondta, hogy legfontosabb célkitűzése a megfizethető és használható protézis 6 és 16 év közötti gyerekeknek. Szerinte ugyanis pont ez az a korosztály, amelyik számára a legnehezebb művégtagot beszerezni. A piacon elérhető termékek általában nem kímélik a szülők pénztárcáját, ráadásul a gyerekek folyamatosan nőnek, így gyakori cserére van szükség. Ez az oka annak, hogy sokan inkább úgy döntenek, megtanulnak egy kézzel élni, mintsem költsenek egy olyan protézisre, amit nem is szeretnek igazán – ami Vas szerint azért is nagy probléma, mert ilyen esetben felnőttként már idegennek érzik a művégtagot, amit képtelenek megszokni. Ugyanakkor az általuk fejlesztett 3D nyomtatott, újrahasznosítható anyagból készülő, eldobható művégtagot a szülők sem fognak sajnálni, így nyugodtan játszhat vele a gyerek.

„Három pillére lesz a Low-Cost Roboticsnak, amellyel megvalósítható a tervünk. Egyrészt arra fogjuk biztatni a vállalatokat, hogy jótékonysági akció keretében vásároljanak protéziseket például egymillió forint értékben, amit aztán közösen szétoszthatunk az igénylők között. Másrészt a webshopunkban lesz lehetőség személyre szabott díszítést kérni a termékeinkre, így egy Swarovski-kövekkel kirakott vagy egy szuperhőskéznek álcázott művégtagért jóval többet tudunk elkérni. Harmadrészt kesztyűként felhúzható játékkezeket is fogunk forgalmazni, amelyeket kicsit drágábban adunk majd, hogy a különbözetből tudjuk finanszírozni az alacsony árú protézisek költségeit” – vázolta elképzeléseit az innovátor.



A prototípus és fejlesztője 2018-ban Gif: Qubit

A Social Impacts Awards nevű, fenntarthatósági, környezeti és társadalmi innovációkat díjazó, felsőoktatási hallgatóknak és fiataloknak szóló nemzetközi képzési és támogatási program által is felkarolt vállalkozás kalkulációi szerint a játékokból és az egyedi díszítésű protézisekből befolyó összeg már lehetővé teszi, hogy a rászoruló családoknak rendkívül kedvezményesen, szinte anyagáron adják a műkezeket.

