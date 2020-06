Elon Musk tengeri űrkikötőkről indítaná útnak az embert a Marsra

Elon Musk tervei között már régóta szerepel, hogy vízi platformokról indítsa útnak a SpaceX űrhajóit: erről legutóbb 2017-ben beszélt részletesen, de úgy tűnik, hogy az elképzelés lassan valósággá válik, a cég ugyanis már keresi is a mérnököket, akik megtervezik az első űrkikötőt.

Az első platformot valószínűleg Texasban, a SpaceX jelenlegi teszthelyszínének közelében, a parttól fél órányira helyezik majd el. Musk tervei szerint a jövőben a parttól jóval távolabb kell majd elhelyezni a kikötőket, hogy a rakétakilövés zaja ne zavarja a sűrűn lakott területeket, emellett a szárazföldi települések biztonsága szempontjából is jobb, ha távolabbról indulnak és landolnak az űrhajók. Lenne miért aggódniuk a szomszédoknak: Musk évente ezer rakéta kilövését tervezi.

Ha megépülnek a platformok, az első vendégek valószínűleg kiábrándítóan huszadik századi módon, hajóval közelítik majd meg őket, de a SpaceX hosszabb távú tervei természetesen némileg futurisztikusabbak, idővel az utasok Hyperlooppal juthatnának majd el.

Egy órán belül bárhova eljuthatunk majd

A Hyperloop ötletét Musk először 2012-ben vetette fel, a tervei szerint a légritkított csőben közlekedő szupervonatok minden eddiginél gyorsabb és olcsóbb tömegközlekedést tennének lehetővé, így hát mi sem természetesebb, hogy ezzel juttatná el az utasokat az űrkikötőbe is, amelyek valószínűleg átalakított tengeri olajfúró tornyokon nyugodnának. Musk a Twitteren nem zárta ki azt sem, hogy mégis a hajó mellett döntenének – persze ezek sem szokványos hajók lennének, hanem a világ leggyorsabbjai, az ausztrál Incat cég lökhajtásos járművei.

ilyen Starshipek szállnak majd le a platformokra Fotó: Loren Elliott/AFP

A SpaceX lehetővé tenné a Földön belüli utakat is: Musk egy 2017-es előadásában azt mondta, hogy az akkor BFG névre keresztelt rakéta egy út során száz embert tudna eljuttatni a Marsra (ahol egy milliós várost szeretne majd alapítani), de a kikötők között is közlekedne, így az utasok egy órán belül gyakorlatilag bárhova eljuthatnának a világon. A népszerű útvonalakhoz persze még egy órára sem lenne szükség, Los Angelesből New Yorkig például már 25 perc alatt is el lehetne jutni.

A most tervezett repülésekhez a cég már nem a BFG-t, hanem a Starship névre keresztelt űrhajót használná, az első Földön belüli tesztrepülésekre Musk szerint két-három év múlva kerülhet majd sor.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: