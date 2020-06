Már több mint félmillió magyar érdeklődik aktívan az esportok iránt

Idén is elkészült az eNET, az Esport1 és az Esportmilla közös esportkutatása, amely már negyedik alkalommal mérte fel a versenyszerű videojátékozás hazai piacát.

A kutatás a magyar esportközösséget úgy határozza meg, mint a versenyzők, az esportjátékokkal játszók és az offline esportrendezvényen már részt vett emberek összessége. Míg 2017-ben csak 200 ezer fősre becsülték ezt a közösséget, 2019-ben már 425 ezerre, idén pedig további 28 százalékkal, 540 ezer főre nőtt az aktív játékosok és rajongók száma. A felmérés szerint jelenleg a felnőtt lakosság 61 százaléka, összesen mintegy 3,8 millió fő játszik videojátékokkal Magyarországon.

A közösség tagjai a hétköznapokon átlagosan 3 és fél órát töltenek játékkal, míg hétvégén a 6 óránál is hosszabb játékidő a legjellemzőbb. A játékosok 84 százaléka PC-n, 27 százaléka laptopon, 24 százaléka okostelefonon, míg 20 százaléka konzolon játszik. A legnépszerűbb játékok köre nem nagyon változott, a top 10 a következőképp néz ki, zárójelben azzal, hogy a játékosok hány százaléka játszik velük:

League of Legends (65%)

Counter-Strike: Global Offensive / CS:GO (52%)

PlayerUnknown's Battlegrounds / PUBG (41%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (26%)

Hearthstone: Heroes of Warcraft (24%)

Fortnite (22%)

World of Tanks (17%)

FIFA (16%)

Call of Duty (13%)

Overwatch (10%)

Apex Legends (9%)

Forrás: eNET / Esport1 / Esportmilla

Az esport hazai piaca 42 milliárd forintra tehető, ez a forgalom a videojátékok vásárlására fordított összegből (10,5 milliárd forint), a játékokhoz kötődő hardver és periféria vásárlásából (23,2 milliárd), a játékon belüli költésekből (6,5 milliárd) és a játékokhoz kapcsolódó egyéb vásárlásokból, például ajándéktárgyak, logózott termékek forgalmából (1,6 milliárd) tevődik össze.

A kutatásban arra is kitértek, hogy mennyire fér meg egymás mellett a hagyományos és az elektronikus sport. Mint kiderült, az esportközösség tagjainak 75 százaléka szokott sportolni szabadidejében. Állóképességi sportokat (futás, úszás stb.) 45 százalékuk űz, 35 százalékuk jár edzőterembe, 30 százalékuk pedig focizik. A sportklubok szerepe is nőhet, ugyanis a jelenleg is esportversenyzők, valamint az annak készülők 63 százaléka szívesen csatlakozna egy sportklub esport-szakosztályához.

