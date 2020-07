Magyar kutatók foglalták össze, mitől cifra a kutyabunda

A komondor, kuvasz, puli és pumi mellett a mudi az ötödik, és egyben a legkevésbé ismert magyar pásztorkutyafajta.

Álló fülű, középtermetű pásztorkutyákat ugyan már 1815-től említenek különböző források, de a terelő pulik és pumik, illetve a kis termetű német juhászok, valamint a pomerániai spiccek keresztezésével kialakult fajta első leírása 1936-ból származik.

A mudik szőre lehet fekete, vörös, barna, fehér, fakó és kékes árnyalatban játszó hamvas is, de létezik a fajtára jellemző, amúgy rendkívül ritka, cifrának vagy merlének nevezett, szürke alapon feketével spriccelt színváltozat is.

Merle, miszerint cifra mudi a réten Fotó: Pelles Zsófia/ Szent István Egyetem

A Szent István Egyetem, a Pannon Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem és a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ Haszonállat-génmegőrzési Intézet kutatói a Genes folyóiratban júniusban megjelent tanulmányukban a korábbi és a legújabb molekuláris genetikai eredmények szintézisét ismertették.

A muditenyésztők előtt régóta ismert, hogy a merle-merle párosítás kerülendő, mert a megszülető kölykök igen gyakran betegek, süketek és vakok is lehetnek, az viszont csak most vált ismertté, hogy ez a jellegzetes mintázat pontosan milyen genetikai folyamatok eredményeként alakul ki.

E szerint a merle mutáció úgy jött létre, hogy a kültakaró pigmentációjáért felelős egyik génbe, egészen pontosan a PMEL17-es néven lajstromba vett génbe beékelődött egy „ugráló genetikai elem”. E genetikai mechanizmus folytán ennek az elemnek változhat a hossza a sejtosztódások során, a hossz függvényében pedig változik a merle jelleg megjelenésének intenzitása is, akár oly mértékig, hogy az úgynevezett kriptikus merleként láthatatlanná is válhat. (A merle mutáció egyébként úgy is észrevétlen maradhat, hogy egy másik színgén írja felül a kifejeződését.)

Ha a bunda színén nem látszik, hogy az egyed hordozza-e a cifraságként kifejeződő merle mutációt vagy sem, az azért veszélyes, mert két mutáns egyed keresztezéséből születhetnek olyan dupla merlének nevezett egyedek, amelyek akár süketek és vakok is lehetnek. Az ilyen esetek megelőzésében fontos szerepet játszanak a mutációt kimutató genetikai tesztek, mert az ilyen párosítások a legtöbb merle mutációt hordozó fajtában, így például mudiban kifejezetten tiltottak.

