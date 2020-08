25 éves lett a Windows 95, a kilencvenes évek réme

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Augusztus 24-én ünnepelte 25. születésnapját a Microsoft forradalmi grafikus operációs rendszere, a Windows 95, amely a mai napig meghatározza az emberek számítógép-élményét, valamint a számítógépek nyújtotta felhasználói élményt is.

A cég eggyel korábbi sztárrendszeréhez, a Windows 3.1-hez képest ugyanis többek között olyan újításokat hozott a Windows 95, mint a Start menü, a tálca, az intéző, a vezérlőpult, a lomtár vagy a hírhedt bejelentkezési Windows-hang, pár hónappal később pedig az Internet Explorer is megjelent rá.

A hat másodperces induló hang megkomponálásával Brian Eno szintetizátormágust, a Roxy Music egykori tagját és David Bowie, a U2 és később a Coldplay gyakori kollaboránsát kérték fel, aki később elárulta, hogy nem is egy PC, hanem egy Macintosh segítségével rögzítette az alábbi szerzeményt:

A megjelenése előtt Chicago és Windows 4.0 fedőneveken is ismert Windows 95 marketingkampányát a Rolling Stones Start Me Up című dala kísérte végig, ez szólt például az operációs rendszer első számú tévéreklámjában is:

De erre a dalra lejtett legendás táncot Steve Ballmertől Bill Gatesig a Microsoft vezérkara a Win95 bemutató eseményén is:

Egy másik bemutató rendezvényen, hogy még kilencvenesévekebb legyen a kép, Jay Leno állt színpadra Gates mellé, hogy szórakoztatva mutassák be a forradalmi újításokat:

A humoros, játékos ismertetést egyébként is nagyon élte ekkoriban a Microsoft, amely az alábbi 8 és fél perces reklámanyagban a Gálvölgyi-show késő korszakát idéző audiovizuális komédia eszköztárához nyúlt:

Bill Gates egy fejlesztői konferencián bemutatott videóban a Doomon keresztül mutatta be a Windows 95 nyújtotta játékélményt, nem kevésbé zavarba ejtően:

És ki ne ismerné azt az oktatóvideót, amelyhez a kor abszolút legnagyobb tévésztárjait, a második évada előtt álló Jóbarátok két színészét, Jennifer Anistont és Matthew Perryt kérte fel a Microsoft:

A hazai gerillakampányhoz még nagyobb tévésztárt sikerült megszerezni:

Az amerikai köztévén, a PBS-en 1983 és 2002 között futott Computer Chronicles című ismeretterjesztő sorozatban két epizódot is szentelnek a Windows 95-nek: az 1994-es adásban még a megjelenés előtt bemutatták az új funkcióit, egy évvel később pedig már arról beszéltek a műsorban, hogyan válthatja meg a világot az új operációs rendszer.

Bónuszként ajánljuk még azt a videót, amelyben egy youtuber a 25. születésnap alkalmából összerak egy régi gépet, feltelepíti a Win95-öt, és indul a móka:

