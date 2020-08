A magyarok a Facebookon is magyarokkal barátkoznak a legszívesebben

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Néhány éve tette kutathatóvá a Facebook különböző térségek népességarányos kapcsolatait egymással. Amerikán kívül ez a magyar megyékhez hasonló egységek szintjén áll rendelkezésre. Így kiszámolhatjuk az összes baráti köteléket például Somogy és Nógrád megye lakói között egy adott időpontban, mondjuk 2020 márciusában. Mivel ez a szám mind a két megye facebookozó népességével arányosan lehet kisebb vagy nagyobb, érdemes mindkettővel elosztani, normalizálni ezt a nyers számot. Az így kapott tört viszont igen kicsi (hiszen valójában igen kicsi a valószínűsége annak, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott somogyi egy tetszőleges nógrádival Facebook-barátságban áll), ezért az értelmezhetőség kedvéért ezt visszaszorozhatjuk egy nagy számmal, mondjuk egy milliárddal. Így kapjuk meg a társas kapcsolati indexet (TKI).

Ez az index kutatási célra többféleképpen is felhasználható: van jele például annak, hogy facebookos ismerőseink ingatlanpiaci hírei alapján alkotunk képet arról, hogy milyen gyorsan emelkednek a lakásárak. De mi minden derül ki a magyar megyék lakosainak facebookos barátságaiból? Milyen mintázatok bontakoznak ki a Facebook adataiból?

Budapest kapcsolatai más térségekkel. A TKI definícióját lásd a főszövegben, az élő térképet a cikk alján található linkek alatt Forrás: Facebook Data for Good

Az egyik legfontosabb tanulság, hogy a magyar megyék térképei a facebookos ismeretségek alapján sokkal inkább hasonlítanak, mint különböznek. Egyértelműen látszik, hogy a magyarok saját honfitársaikkal tartják fenn a legerősebb kötelékeket – nagyságrendekkel erősebbeket, mint más régiók, akár globális metropoliszok lakóival.

Magyarországon belül sok megye egy teljes nagyságrenddel belterjesebbnek tűnik Budapestnél: sokkal nagyobb a Heves-Heves ismeretségek valószínűsége, mint a Budapest-Budapesté. Ez azonban már jobban függhet Budapest méretétől is, illetve a Facebook helymeghatározása is lehet pontatlan vagy eldönthetetlen például kétlaki vagy ingázó diákok esetében, még akkor is, ha az alapból beállított lakóhelyen túl is figyelembe veszik a Facebookot futtató eszközök, mobiltelefonok vagy tabletek helyzetét.

Ehhez mérhetően erős kapcsolat csak a szomszédos országok határ menti (illetve székelyföldi) térségeivel van, egészen biztosan a történelmi magyarlakta területekkel ápolt kapcsolat jeleként. Hargita megye kapcsolatai Budapesttel már-már összemérhetők Baranyáéval vagy Vaséval, és Kovászna is közelebb áll a magyar vidékhez a fővárosi ismeretségek terén, mint a Vajdasághoz, Kárpátaljához vagy a Felvidékhez. (Utóbbiakkal is sokkal élénkebb persze minden belföldi megye kapcsolata, mint bármelyik messzebbi térséggel, egyetlen tiroli gócot leszámítva.)

Ugyanakkor a magyar munkaerő is leginkább közelre ingázik vagy költözött el, és ez nyugati irányban a történelmi Magyarország területein túl is igaznak látszik: a magyarok élénkebb Facebook-kapcsolatokat ápolnak Dél-Németországgal, mint amilyeneket például a London belvárosában lakókkal. Árnyalja a képet, hogy magyarországi befektetők is építhetik a kapcsolatot hazai és külföldi telephelyeik között, és munkatársaik mindkét irányban mozognak.

Londonhoz hússzor jobban kötődünk, mint Moszkvához

Más történelmi kapcsolatok viszont mintha gyorsabban kopnának a társas viszonyainkból, legalábbis a Facebookon követhető viszonyainkból: London belvárosával hússzor erősebb Budapest kapcsolata (az ismeretségek átlagos valószínűsége), mint Moszkvával, és még utóbbinak is csak a fele Isztambullal. (Bár még régebbre visszatekintve Rómával és Attikával is inkább Moszkvához hasonlóan erősek a kapcsolataink.) A tel-aviviakkal négyszer inkább barátkoznak a magyarok a Facebookon, mint a moszkvaiakkal, de még az izraeli nagyváros is eltörpül London, Edinburgh, Koppenhága, Luxemburg, Berlin, Frankfurt vagy Amszterdam mellett, a svájci, bajor és főleg a tiroli kapcsolatokról nem is beszélve. Érdekes módon a kapcsolat Párizzsal, sőt Brüsszellel is gyengébb, mint a fenti európai régiókkal és városokkal.

Moszkvánál még Sarm es-Sejkben is valószínűbben talált ismerőst a sok búvárkodó magyar. Érdemes azonban észben tartani, hogy ha valahol csak a társadalom egy sajátos szelete használja a Facebookot, és másképp, mint a többi országban vagy régióban, az adatok kevésbé lehetnek reprezentatívak az összes társas kapcsolatra, mint az élénken facebookozó területeken. Oroszországban a helyi VKontakte erős konkurense a Facebooknak, Kínában pedig a korlátozások miatt hivatalosan nem is érhető el a szolgáltatás, ezért onnan nincsenek is számok.

A vasfüggöny nyomai már eltűntek

A vasfüggöny nyomai ma már nem láthatók a Facebookon ma is ápolt kapcsolatokban, és talán meglepő módon a visegrádi négyek közül látványosan Lengyelországgal, főleg a konzervatívabb vidéki Lengyelországgal a leggyengébb a magyarok kapcsolata. Aki a német nyelvterületnél messzebbre tekint, annak az angol lehet a közös nevező, ami még az írországi kötelékeinken is meglátszik, az pedig az alulról építkező magyar focinak lehet jó hír, hogy Izlanddal meglepően sok magyar ápol barátságot – népességarányosan több, mint Stockholmmal.

Távolabbi régiókban talán meglepő, hányan vannak Facebookon és kicsodák; mindenesetre Mongóliában és Vietnámban több barátot találtak a magyarok, mint Japánban vagy Dél-Koreában, akármit is sugallana az utóbbi országok gazdasági súlya és a több ott rendezett olimpia, illetve a focivébé.

A magyar tündéknek és hobbitoknak mindenképpen jó hír, hogy a magyarok facebookos kapcsolatai élénkebbek Új-Zéland néhány zugával, mint Ausztráliával.

Kaliforniában, a szilícium-völgybeli és az álomgyári tömegben viszont érdekes módon elvesznek a magyarok barátai, hiába Kalifornia a Facebook és sok kiköltözött magyar közös otthona. Népességarányosan több amerikai barátunk van Miami és Toronto környékén, néhány véletlen kies vidékről, például egy árva alaszkai megyéről nem is beszélve. És bárhol lakozik is a tudás, a tőke, a tudástőke vagy a háttérhatalom, nincs különösebben sok barátunk New Yorkban sem.

A legtöbb latin-amerikai kapcsolatunknál még Afrikában is találni erősebbet, még Ugandában, Angolában és Kenyában is, egy meglepő (bár talán csak furcsa körben facebookozó) kongói térségről nem is beszélve.

Különös magyar hotspot a Kongói Demokratikus Köztársaságban

Országszinten kevésbé részletes a kép, de így is látványos, hogy a magyarországi facebookozók a következő országokkal barátkoznak aránytalanul sokat:

Magyarország (TKI: 11.438.028) Ausztria (174.351) Szlovákia (122.927) Románia (98.609) Szerbia (70.600) Málta (55.748) Svájc (46.458) Németország (40.996) Luxemburg (29.464) Írország (27.359)

Mit nem vettünk észre magunktól? Mi az oka vagy a következménye a magyar megyék közötti különbségeknek vagy a külföldi kapcsolataink erejének? Kíváncsian várunk minden más tippet a [email protected] emailcímen, vagy stílusosan a cikk Facebook-posztja alatti kommentekben.

Az egyes magyarországi megyék más régiókkal ápolt facebookos kapcsolatai térképen:

A szerző közgazdász, a Luxemburgi Egyetem oktatója.

A Social Connected Index a Facebook Data for Good kezdeményezés keretében érhető el.