Aranyat csinál a pisiből egy francia startup

A vizeletben rengeteg hasznos anyag található, az emberek többsége mégsem tekinti hasznos erőforrásnak a pisit: erre döbbentek rá a Toopi Organics nevű francia startup alapítói. Eredetileg persze ők sem rajongtak a folyékony aranyért, de amikor Mathieu Préel, egy mobilvécés cég igazgatója találkozott Pierre Huguier-val és Michael Roes-szal, valami örökre megváltozott.

Préel számára gondot okozott a mobilvécékben felhalmozódó vizelet, Huguier ökotoxikológusként, Roes pedig műtrágyagyártóként lehetőséget látott a dologban. Így indult a pisibiznisz.

Maga az ötlet nem új: az régóta ismert, hogy a vizelet rengeteg értékes anyagot tartalmaz, amit akár fel is lehetne használni, de valamiért senki sem volt elég lelkes az üggyel kapcsolatban. Egy 2015-ös brazil kutatás szerint csak a lakosság 34 százaléka támogatná, hogy mezőgazdasági célra külön gyűjtsék a vizeletét, a válaszadók 52 százaléka ragaszkodna a hagyományos angolvécéhez, 14 százalékuk pedig nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre. Egy januárban megjelent amerikai tanulmány szerint a megfelelően érlelt vizelet biztonságosan használható a mezőgazdaságban, az Ecologist 2010-es cikke szerint pedig nincs is jobb természetes műtrágya-alapanyag, mint az emberi húgy. A vizelet 95 százalékban vízből áll, 2,5 százalékban karbamidból, 2,5 százalékban pedig különböző ásványi anyagokból, sóból, hormonokból és enzimekből. Ezekre figyelt fel Surendra Pradhan és Helvi Heinonen-Tanski a finn Kuopiói Egyetemen, ahol egy 2010-es kutatásukban arra jutottak, hogy a hamuból és vizeletből álló koktél tökéletesen tudja helyettesíteni a hagyományos műtrágyát is, az így nevelt cékla, káposzta és répa pedig minden egészségügyi kockázat nélkül fogyasztható.

A francia csoda

A vizeletben viszonylag sok nitrogén, kálium és foszfor található, de hagyományos formájában ezek az értékek azért elmaradnak a boltban kapható szintetikus növénytápszerek beltartalmától. Roes ezért különböző baktériumokkal kezdett kísérletezni, amelyek segítik ezeknek az anyagoknak a felszívódását a növényekbe, így született az aranytojást tojó francia szuperpisi. A korai tesztek alapján az ezzel létrehozott műtrágya van olyan hatékony, mint a kereskedelmi forgalomban hagyományosan kapható szerek. Sőt, úgy tűnik, hogy még jobb is: egy bordeaux-i kísérlet adatai szerint a csodapisivel kezelt kukoricatábla 60-110 százalékkal több termést hozott, mint a hagyományos műtrágyával kezelt minta.

A Toopi évente 1-2 millió liternyi vizelet feldolgozását tervezi, és úgy tűnik, hogy valódi aranybányára bukkantak: amellett, hogy ezzel tehermentesítik a mobilvécéket, az eljárás csökkentheti a mezőgazdaság ökológiai lábnyomát is, nem is beszélve a szennyvízkezelés költségeiről. A vizelet ilyen felhasználása ráadásul kíméli az édesvízkészletet is: másfél liter vizelet lehúzásához egy átlagos vécé 50-100 liter vizet használ.

Aranybánya

Fabien Esculier, az Ecole des Ponts mérnöke egyetért azzal, hogy a vizelet mezőgazdasági felhasználása jót tenne a bolygónak és az embernek is, de arra is rámutat, hogy vannak még technikai nehézségek: a legtöbb vécé nem válogat, ha az ember lehúzza, megy vele minden. A pisit pedig kár lenne veszni hagyni: a Toopi által kifejlesztett technológia lehetővé tenné a gazdaságos felhasználását, és mivel egy átlagos felnőtt évente 450 liter vizeletet termel, megfelelő vécéfejlesztések árán ezt mind fel is lehetne használni.

A Toopi akkor sem áll le, ha nem vezetik be a vizelet lakossági újrahasznosítását: fesztiválokról és stadionokból gyűjtik be a nyersanyagot, jelenleg a 80 ezer drukkert befogadó Stade de France-szal tárgyalnak a piszoárok aranyáról. Ha minden jól megy, hamarosan kapható is lesz (legalábbis Franciaországban) a csodapisi, ehhez még hiányoznak a szükséges hatósági engedélyek, de jó eséllyel hamarosan megjelennek a vizeletalapú műtrágyák a piacon, a Michigani Egyetem januári kutatása szerint ugyanis biztonságos a használatuk.

