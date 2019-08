Nem terveztek sliccet az új űrruhára, veszélybe került az orosz űrhajósok szerencsepisilése

Jurij Gagarintól ered a szokás, hogy az orosz űrhajósok közül a férfiak kilövés előtt babonából le szokták vizelni egy busz kerekét. Az első ember ugyanis, aki az űrbe ment, a legenda szerint annak a járműnek a hátsó kerekét pisilte le, amely a kilövőálláshoz szállította.

Oroszországban most olyan új űrruhákat vezetnek be, amelyeket a régi szokásra való tekintet nélkül terveztek, és a Guardian szerint nem kizárt, hogy emiatt akár át is kell alakítani a dizájnt. Az elkövetkező években ugyancsak lecserélnék a hatvanas évek óta szolgáló Szojuzt, helyette a Fegyeracija (Szövetség) nevű űrhajó áll szolgálatba.

Az új Szokol-M űrruha-prototípussal, amelyeket a Zvezda nevű cég készít, a Nemzetközi Űrállomásra tartó kozmonautákat látnák el. A cég szerint a különféle méretű emberekhez igazítható ruhákhoz korszerű új anyagokat használtak fel, Gagarin nagy pisilése azonban aligha reprodukálható bennük. Pedig a babona annyira fontos, hogy még a női űrhajósok közül is volt olyan, aki hozott egy kis mintát otthonról, és azzal locsolta le a sokat látott busz kerekét.

A Zvezda igazgatója, Szergej Pozdnyakov arra panaszkodott, hogy a dizánjelőírásban nem szerepelt ez a földi funkció, így a ruhára egyszerűen nem terveztek sliccet. „Nem mondták, hogy szükséges lepisilni a kereket. A dizájleírást kellene átalakítani” – idézték orosz hírügynökséget az igazgatót.

A narancsszínű Szokol-M ruhán egyetlen átlós cipzár fut keresztül, míg a még ma is használt fehér Szokol-K-nak V-alakú nyílása van, amely az ágyéknál fut össze. Az új ruha a cipzárnak köszönhetően könnyebb, és minden nyílása légmentesen záródik, így többé nincs szükség a belső gumírozott rétegre, amiből igen nehéz kivetkőzniük az orosz űrhajósoknak.

Oleg Kononyenko űrhajós egy korábbi prototípust visel

Az előző prototípus arra jó, hogy a kozmonauták kényelmesen üljenek a Szojuz mély üléseiben, viszont annyira nehéz, hogy az űrhajósok valósággal meggörnyednek a súlya alatt, amikor a Földön járnak benne.

A Szojuz-kilövésekhez egyébként színes rituális körítés jár: nemcsak a pisiléssel biztosítják a szerencséjüket az űrhajósok, hanem egyebek mellett azzal, hogy fákat ültetnek a Bajkonuron, levágatják a hajukat, megnézik A sivatag fehér napja című 1970-es szovjet filmet, ezen kívül egy ortodox pap szentelt vízzel hinti meg őket.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: