Negyvenezer történelmi térképet tesz ingyen elérhetővé a British Library

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Hatalmas térképanyagot tesz kutathatóvá a British Library: hét éve folyik annak a térképgyűjteménynek a digitalizálása, amelyet III. György gyűjtött össze a 19. század elejéig, ezek közül pedig 18 ezer már online is megtekinthető a Flickren. A könyvtár januárban, a király halálának 200. évfordulóján már hozzáférhetővé tette a király 3000 darabból álló katonai térképgyűjteményét, most egyéb érdekességeket is feltöltöttek.

A liege-i citadella Fotó: Flickr / British Library

A már kutatható térképek után még továbbiak is következnek: a könyvtár az 55 ezer tételes különgyűjteményből összesen 40 ezret fog digitalizálni, ezek közül a legrégebbi 1500-ból, a legújabb pedig 1824-ből származik. A király saját gyűjteményét utódja és fia, IV. György ajánlotta fel a British Museumnak (a katonai térképek kivételével, ezek egy része ugyanis hadititoknak minősült, emellett IV. György élénken érdeklődött a hadviselés művészete iránt, így ezeket maga akarta tanulmányozni). A térképek mellett a gyűjteményben különböző rajzok, festmények és nyomatok is szerepelnek.

Drezdai látkép 1810-ből Fotó: Flickr / British Library

Mia Ridge, a könyvtár digitális kurátora szerint a digitalizálási projekt fontos mérföldkő a kutatók számára, akik így a világ minden tájáról hozzáférhetnek az egyedülálló gyűjteményhez. Ez a megoldás valószínűleg III. Györgynek is megfelelt volna: sosem hagyta el Nagy-Britannia területét, a térképek viszont kielégítették a külvilág iránti érdeklődését. Az uralkodó eredetileg a már meglévő térképeket rendszerezte könyvtárosa, Frederick Augusta Barnard segítségével, Barnard a későbbiekben bejárta a fél világot a gyűjtemény bővítéséért: a királyt minden érdekelte, ami a térképekhez vagy a földrajzhoz kötődött. A könyvtáros végül csaknem magára maradt a feladattal, az 1760-ban elindult gyűjtés 1800-ra kifulladt, III. György már rosszul látott, ezek után Barnard maga rendelkezett a bővítés felett. A teljes anyag mintegy 40 százaléka foglalkozik Nagy-Britannia területével, 10 százaléka a gyarmatokkal, a fele pedig javarészt Európával.

Világtérkép, 1760 Fotó: Flickr / British Library

A továbbiakban a most digitalizált térképeket a könyvtár interaktív appjába, a Georeferencerbe is beépítik, itt régi térképeket lehet összevetni a maiakkal. A British Library emellett támogatja az így közkinccsé tett adatok kreatív felhasználását is (a leírás szerint ők adják az adatokat, ezek után a pályázók vagy egy kész koncepcióval indulnak el, vagy a meglévő adatbázistól ihletődnek meg, és úgy folyamodhatnak támogatásért).

A régi magyar térképek rajongói: az Országos Széchényi Könyvtár augusztus végén indította el a Földabrosz nevet viselő szolgáltatását, ebben ezer, 1850 előtt nyomtatott térképet tettek hozzáférhetővé, ezek legtöbbje a tizennyolcadik századból származik, de akadnak tizenhetedik századi ritkaságok is, így a kutatható állomány korban hasonló a British Library anyagához. Aki magyar (vagy európai) vonatkozású interaktív történelmi térképekre vágyik, annak sem kell csalódnia: a Mapire weboldalán ilyenek vannak, de a British Library appjában is találhatóak hasonlók, igaz, ebben még nem szerepelnek a frissen közzétett anyagok.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: