A járvány miatti kényszer szülte Magyarország népszerű társasjátékos projektjét

A Qubit társasjátékos rovatának nem titkolt célja a modern társasjátékok népszerűsítése saját eszközeinkkel. Szeretnénk a szélesebb közönségnek is bemutatni a modern társasjátékok jelenleg is végtelenül színes és egyre bővülő palettáját. Ebben a különös világban nem csak a gyerekek és a szubkultúra tagjai szerezhetnek örömet, de bármely felnőtt ember és bármely társaság megtalálhatja benne azt a kiváló és tartalmas időtöltést, amely akár a „menjünk el inni valahova” programok alternatívája lehet. Pont egy ilyen alternatívát keresett Sághy Balázs 2013-ban 20-25 fős baráti társasága számára, és ebből az igényből és lényegében egy ilyen jól sikerült házibuliból született meg a Játszóház Projekt, hatalmas lelkesedéssel.

Írhatunk mi akármilyen lelkesítő cikket, és tevékenykedhet idehaza számos társasjátékos blogger és vlogger, akik hasonló célokat tűztek zászlajukra, de a népszerűsítés legjobb eszköze mégiscsak a személyes élményen alapul, és ebből a szempontból idehaza az ügyben minden bizonnyal a legtöbbet a Játszóház Projekt tette, legalábbis addig, amíg ki nem tört a járvány. Évek óta népszerűsítik rendkívül jó hangulatban a társasjátékokat különféle rendezvényeken és fesztiválokon (pl. Sziget, O.Z.O.R.A., VOLT, Művészetek Völgye), és emellett heti három-négy alkalommal jelen voltak különféle törzshelyszíneken (MÜSZI, Nyug!, Hintaló, Gólya, Dürer Kert), ahol játékmestereik csupán jelképes támogatói összegért szívvel-lélekkel segítettek a laikusoknak kiválasztani és kipróbálni játékokat, elmagyarázták a szabályt, vagy segítettek partnert találni.

A projekt nagyon sikeres volt, így gyorsan bővült a csapat. 2015-ben a 12 fős budapesti brigád bővült a debreceniekkel, és idő közben a portfoliójuk is kiegészült: fesztiválos és játékházas tapasztalataikat hasznosítva immár csapatépítő programokat is vállalnak. A társasjátékozás nem csupán egy igen jó hangulatú közös program, mint egy bowling vagy egy sörözés, hanem ügyesen felépített, közösséget összekovácsoló élmény. Ezeken az eseményeken a bemelegítésnek szánt, pár percig tartó partijátékok után bonyolultabb, kooperatív játékok kerülnek elő, ahol a csapattagok csak összefogással és akár órákig tartó közös munkával tudnak nyerni. Levezetésként pedig többnyire asszociációs játékokat játszatnak a résztvevőkkel, amikben az egyes gondolattársításokból sokat megtudhatnak egymásról az emberek, ami további erősíti az előzőekben kialakult közösségi szellemet és nem utolsó sorban nagyon szórakoztató is.

És akkor jött a járvány első hulláma, és a lelkes csapat hirtelen nem tudta folytatni a népszerű játékos esteket, ezért összedugták a fejüket, és jobb híján kitalálták, hogyan tudnák hasznosítani hatalmas játékkészletüket. Online játékkölcsönzőt indítottak, de nem akármilyent, egy egészen új koncepciót eszeltek ki, ami olyannyira sikeres lett, hogy a járvány után, azaz a két hullám között is növekedett az érdeklődés, és további készletekbe kellett beruházniuk. A rendszer lényege, hogy nem egy játékot kölcsönzöl, hanem akár negyedéves előfizetés keretében kéthetente vagy havonta kapsz egy dobozt, benne három játékkal. A játékokat a saját egyéni igényeid szerint válogatják össze; a csomagokat futár hozza és viszi. Emellett a szolgáltatáshoz tartozik a Játszóház csapata által készített szabálymagyarázó videó, amiből sokkal gyorsabb tanulni, és bármikor rendelkezésre állnak chaten is, ha valami kérdés merülne fel.

Mi is kipróbáltuk a szolgáltatást

Le voltunk nyűgözve! Kezdjük azzal, hogy megérkezik a csomag, minden játék külön és nagyon gondosan becsomagolva, hogy ne sérüljenek. Minden játék doboztetőjének belsejében egy QR kód található, amivel a hozzá tartozó magyarázó videó elérhető. A legtöbb játék esetén valószínűleg találnánk a Youtube-on is nyilvános szabálymagyarázó videókat, de a Játszóház csapata fontosnak tartotta még ezekben az esetekben is, hogy saját videót készítsenek a törzsközönségük számára ismerős játékmesterekkel, és ezáltal juttassanak egy kis Játszóházas élményt otthonra. A chat-et is próbáltuk, és kérdésünkre azonnal válaszoltak.

Ejtsünk szót a játékválogatásról is. Mindenki beírhatja saját igényeit: hány fős játékot, milyen hosszút, milyen komplexitásút preferál. Bejelölhető az is, hogy van-e igény kooperatív játékra, vagy sem. A sok száz darabos társasjáték gyűjteményükben a kiváló gyerekjátékoktól kezdve a több órás stratégiai játékokig mindenféle megtalálható, sőt nem magyar nyelvű játékok is szerepelnek köztük.

A Qubit játékrovatának vezetőjeként és tesztelőként viszonylag sok játékot ismerek, de így is tudtak rendkívül jó és nekem való játékokat küldeni, amik újdonságok voltak számomra. Beírhatod, hogy milyen játékok a kedvenceid, és az alapján próbálnak ajánlani, ezt érdemes kihasználni. A meglévő játékaidat is beírhatod, hogy nehogy olyant kapj, ami megvan neked. A legfontosabb és legszimpatikusabb viszont az, hogy ha esetleg mégsem lennél elégedett az első csomag láttán, akkor a teljes befizetett összeget visszautalják, bár nehezen tudom elképzelni, hogy ne tetsszen valakinek a csomag, amit nagy tapasztalattal gondosan összeválogatnak. Több hónapon keresztül, nekünk egy játék se volt, ami ne nyerte volna el a tetszésünket.

Kinek ajánljuk?

Ha nem igazán vagy nagy társasjátékos, de kedvet kaptál, és szívesen belekóstolnál, akkor ez egy kiváló lehetőség, hogy megismerj sok különböző nagyszerű játékot és rátalálj arra a típusra, ami leginkább szórakoztat. Ha a járvány előtt klubokba vagy társasjátékos kávézókba jártál, de erre most nincs lehetőséged, akkor ez egy jó lehetőség, hogy ezentúl házhoz rendelj jó játékokat. Ha nagy társasjátékos vagy, de nem költesz saját gyűjteményre, vagy nem lenne hely neki a lakásodba, vagy csak szereted a változatosságot, akkor ez hosszabb távra is jó megoldás lehet. Kiváló családoknak is, mert egy csomagba belefér gyerekjáték, családi játék és a felnőtteknek komolyabb stratégiai játék is. Ha jön néhány hosszú hétvége, vagy a téli szünet, amikor előre tudod, hogy időt tudtok szánni a társasozáshoz, és egy-egy játék többször is elő fog kerülni, akkor kiváltképp megéri.

