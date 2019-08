17 csodás magyar társasjáték a Qubit ajánlásával

Augusztus 20-a alkalmából itt van újabb társasjáték-ajánlónk kizárólag magyar fejlesztésű játékokkal. A társasjátékok népszerűsége töretlenül ível fölfelé: az elmúlt évben 1400 új társasjáték jelent meg csak a BGG adatbázisában, ami a társasjátékok online enciklopédiája.

A magyarok körében is dívik a társasjáték, mind a játékosok, mind a szerzők oldaláról. Az aktivitást mutatja számos hazai társasjátékdíj, amelyekről mi is rendszeresen beszámolunk, vagy az évente megrendezett Társasjátékok Ünnepe, és persze olyan egyedülálló hazai kezdeményezések is, mint a Társasjátékos Olympia, vagy az idén először megrendezett BOARD GAME 12 társasjátékfejlesztő verseny.

De vajon van-e 17 olyan magyar játék, amit jó szívvel ajánlhatunk? Igen, van! Az alábbi listában szereplő játékokat teszteltük, és jó szívvel ajánljuk őket, ígérjük, nem fog csalódás érni titeket. A listán lévő játékok sokfélesége pedig mutatja, hogy valóban milyen sokszínű a hazai társasjátékszerzők palettája.

Castle of Mind

Kezdjük mindjárt egy idei újdonsággal. A Fontanus Alapítvány a Castle of Mind című játékot kimondottan fejlesztő célzattal találta ki. Pofonegyszerű, kétszemélyes absztrakt logikai táblás játékról van szó, amely újszerűségével azonnal berobbant a köztudatba. Az idei Társasjátékos Olympiára menet közben nevezték, és igen rövid idő alatt felugrott a legnépszerűbbb játékok közé.

Különlegessége abban áll, hogy az ütés általában nem ott történik, ahol a lépést megtesszük, hanem akár a tábla másik felén. Ez az egyszerű, ám zseniális csavar a játékmenetben megköveteli, hogy a játékosok figyelme az egész pályára kiterjedjen, egyúttal rengeteg stratégiai lehetőséget rejt magában. Sosem tudhatod, honnan és milyen módon ér támadás, a szép színes táblán a sok színes bábu szerepe a táblán elfoglalt helye szerint alakul át folyamatosan. Nem lokális gondolkodást és sok mindenre kiterjedő, folyamatos összpontosítást követel meg, amely felnőtteknek is hatalmas kihívás, és minden valószínűség szerint agyunk olyan alig használt tekervényeit mozgatja meg, amikre ráfér a fejlesztés.

GYÜMI Géniusz

A következő játék szintén nagyon egyszerű, de megreformálta a memóriajátékokat, újszerűségével ez is gyorsan berobbant nemcsak idehaza, de külföldön is. Szöllősi Péter GYÜMI Géniusz nevű játékáról van szó, ami a szerző korábbi, GYÜMI nevű kártyajátékának legfrissebb továbbfejlesztett verziója. A sorozat minden tagja kiváló, de én mindenképpen a legújabb Géniusz paklit ajánlanám ezek közül.

A memóriajátékokat mindannyian ismerjük, és a párkereső kártyajátékok akármennyire is jók bármilyen korosztálynak, sokak számára már biztosan halálosan unalmasak. A GYÜMI egy olyan gyűjtögetős kártyajáték, amiben a kijátszott nem rendezett sorozatainknak mindig csak a legfelső lapját láthatjuk. A játék azért zseniális, mert valóban nagyon hatásos a memória fejlesztésére, nem annyira a vizuális memóriánkat mozgatja meg, mint a hagyományos párkereső memóriajáték, hanem rákényszerít minket saját mnemotechnikai módszereink kidolgozására, használatára és gyakorlására. Ugyanakkor mi dönthetjük el, hogy mennyit vállalunk be, és előfordulhat, hogy azzal nyerünk, ha jól mérjük fel a saját képességeinket – miközben a játék folyamatosan lehetőséget ad a fejlődésre. Ráadásul mindehhez elég egy kis pakli kártya.

Pesti srácok

Pesti srácok (kiadó: Kard és Korona)

Ha nemzeti ünnep, akkor természetesen nem maradhat ki a Pesti Srácok, amelyet azért készítettek az alkotók, hogy az '56-os forradalom hőseinek emléket állítsanak. A játék azonban nem csak tematikája miatt érdemli meg, hogy felkerüljön a listára, valóban érdekes és izgalmas játékról van szó. Van olyan történelemtanár, aki ezzel a játékkal tanítja az 56-os eseményeket az iskolában, és a játék tényleg alkalmas rá, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését, nem beszélve arról, hogy a játékot a forradalom idején készült valódi fotók illusztrálják.

Alapvetően kooperatív jellegű játék, amiben paklitervezés is szerepet kap, de három különböző játékmódban is játszható: Szembenálló, Bajtárs és Felkelő. A legösszetettebb verzió 12, míg az egyszerűbbek 8-10 éves kortól játszhatók. Az eseményeket október 23-ától 29-ig követhetjük nyomon, és az összetett játékban három fél áll egymással szemben: a szovjetek, a forradalmárok és az ÁVH.

Sakura

Sakura (kiadó: A-Games) Fotó: Merse E. Gaspar

A Sakura ütésvivős kártyajátékok alapjaira helyezett japán témájú társasjáték. Kiváló választás, ha valakit a klasszikus magyar vagy francia kártyás játékok felől akarunk egy kicsit becsábítani a modern társasjátékozás birodalmába. Gyönyörű és rendkívül igényesen kivitelezett játék, ami a Kickstarteren kevesebb mint 24 óra alatt összeszedte a szükséges támogatást, és a Magyar Társasjátékdíj különdíját is megkapta.

A Sakurában szerepet kap a szerencse és az intuíció is, de egy-egy forduló alatt a játékosoknak többször is újra kell alkotniuk stratégiájukat. Éppen ezért a játék nagy előnye, hogy végig figyelni kell, hogy melyik játékos mire tud rakni, így nincs holtidő. Családi játéknak is kiváló, 2–6 fő játszhatja, kb. félórás egy parti, ha már jól ismerjük a lapokat.

Álomtündér kártyajáték

Álomtündér kártyajáték (kiadó: Lulla) Fotó: Merse E. Gaspar

Felmerülhet a kérdés, melyik az a társasjáték, amivel az egészen kicsiket is be lehet vezetni a modernebb játékok világába úgy, hogy a játékot a felnőttek is élvezzék. Erre igen kiváló és kevéssé ismert eszköz az Álomtündér. A kártyajáték Mészáros Bori azonos című meseregényéhez kapcsolódik, de a mese ismeretére nincs szükség a játékhoz. A játékban fontos szerepet kap a szerencse és a stratégia is, ráadásul rendkívül változatos, pörgős. A gyerekek hamar ráéreznek az apró stratégiai döntésekre, amiket gyorsan meg lehet hozni, de megtanulják a veszteség kezelését is, amiből épp annyi van csak benne, hogy a játék izgalmassá váljék. Már 4-5 éves kortól ajánlott, és akár négyfős család is játszhatja. Lányoknak tuti kedvenc jókora lapokkal és rendkívül szép grafikával.

Magyar népmesék társasjáték

Magyar népmesék társasjáték (kiadó: Kard és Korona)

Ezt a játékot leginkább a hangulata miatt ajánlom, ahogy a borítóján is látható, az eredeti rajzfilmsorozat alapján készült. A játék nagyon ügyesen gyúrja össze a magyar népmesei elemeket, és szemet gyönyörködtető alkatrészekkel játszhatunk a meseszép nagy játéktáblán. Alapvetően egy klasszikus dob-és-lép mechanikájú játékról van szó, amit azonban színesítenek és kicsit megvariálnak a karakterek különleges képességei és a teljesítendő küldetések, a szerencsefaktor azonban elég erős marad. Egy jó átmenet a ki nevet a végén és a modernebb társasjátékok között, amiben a gyerekek is nyerhetnek komolyabb stratégiázgatás nélkül, de azért már több mindenre oda kell figyelni, és vannak választási és kombinálási lehetőségek.

Hackerjátszma

Hacker Játszma (kiadó: Gémklub) Fotó: Rádi Gábor

A Hackerjátszma nevű kétszemélyes játékról korábban már írtunk: ennek a játéknak a mechanikája is nagyon különleges, és egy 15 perces partiba komoly kombinálgatás és taktikázás fér bele több fordulón keresztül.

A nevétől nem kell megijedni, nem kell hozzá számítógépes tudás, ajánljuk mindazoknak, akik össze tudnak adni két egyjegyű számot. A kerettörténet szerint a játékosok két rivális hackert alakítanak, akiknek az a célja, hogy három szerver megbénításával átvegyék a világuralmat, ezt pedig a jó sorrendben lerakott kártyákkal és a megfelelően célzott vírusokkal lehet elérni. Az a bámulatos a játékban, hogy apró kis információmorzsákból hogyan tudunk az ellenfelünk lapjaiból tájékozódni, ha ugyanis ez sikerül, szinte nyert ügyünk van. Ehhez nem kell mást tenni, mint a megfelelő gépeket megfelelő előkészítés után megfertőzni, kémkedni, és elhárítani a kémkedéseket. A játékhoz tartozik egy három részből összerakható pici játéktábla és pár jelölő, és mindez belefér egy kis dobozba, ezért utazáshoz is kiváló.

Igen?

Az Igen? egy beszélgetős partijáték, ami segít jobban megismerni egymást, legyen szó akár haverokról, akár a párunkról.

A játékosok minden körben titkosan „IGEN” vagy „NEM” válaszokat adnak a mindenki számára nyíltan feltett, tipikusan nem nagyon kompromittáló kérdésre. Ezután a játékosok tippelnek egymás válaszaira, vagy konkrétan megcélozva egy-egy személyt, vagy összesítve próbálják kitalálni az IGEN és NEM válaszok számát a társaságban. A társaságtól és a hozzáállástól függően mindez lehet szórakoztató és/vagy mélyen elgondolkodtató is, de semmiképpen sem ez az a játék, amiben az a lényeg, hogy ki nyer. Inkább az a cél, hogy a kérdések egyértelműsítése és a meglepő válaszok kitárgyalása minél gyakrabban megakassza a játékot.

Invisible

Invisible (kiadó: Korona Games)

Aki a Dooble-t és a hasonló mintázatfelismerős gyorsasági partijátékokat szereti, annak itt a legújabb magyar újdonság, az Invisible – amiben nemcsak azt kell keresni, ami van, hanem azt is, ami nincs! Vagy azt se tudod, hogy éppen mit keresel. A játék ék egyszerűségű, de nehezíthető. A kártyákat nagyon szépen megrajzolták, de nem elég gyorsan fölismerni és bemondani a választ, meg is kell keresni a hozzá tartozó ikonlapkát. Csak vigyázz, nehogy eltűnjön valamid, figyelmeztet a játék, és jobb, ha figyelsz, mert a dolgok még a doboztetőről is eltűnnek. Ez az első társasjáték, aminek dinamikus optikai illúziót láttam a dobozán.

Cerebria kártyajáték

A magyarok természetesen a Kickstarteren is jelen vannak. A Mindclash Games volt az első, ami berobbant, mégpedig igen hatásosan. Azóta több gyönyörű kivitelezésű és igényes óriás dobozos hardcore stratégiai játékot valósítottak meg Kickstarteren. Ezek többsége igényli, hogy mélyen a pénztárcádba nyúlj, és nem is mindenkinek valók, van azonban egy kisdobozos játékuk, a Cerebria kártyajáték (független a nagydobozos Cerebria nevű játékuktól), amely ugyanolyan szép és igényes, mint a nagy játékaik, viszont bátran ajánlható mindenkinek.

Rendkívül érdekes tematikájú és egyedi mechanikájú kártyajátékról van szó, amiben egymás folyamatos szívatása zajlik. Partijátéknak mondanám, de közben a kombinálgatásnak és taktikázásnak is helye van. A játék témája az érzelmek világa, de ez csak a körítés – mindenesetre a grafikai munkát rendkívül szépen megcsinálták, minden egyes kártyalap egy érzelmet ábrázol. Emellett külön öröm, hogy Kickstarterhez méltó módon igazi fém pénz van a játékban, és a doboz mágnesesen záródik.

Agymozgató játék, ami nem nagyon bonyolult, de mindennek mindenre hatása lehet, és egyik pillanatról a másikra megváltozhatnak az erőviszonyok. Minimum 3 fővel jön ki a lényeg, ekkor ugyanis, ha valakit szívatsz, van még más, aki meg tudja bosszulni, és nem a szerencsén fog múlni, hanem a taktikázásé a fő szerep. Azoknak, akik csak építgetni szeretnek, nem való ez a játék.

Trickerion: Legends of Illusion

Trickerion (kiadó: Mindclash Games)

A Trickerion volt a játék, amivel a Mindclash Games berobbant a piacra, és a legsikeresebb magyar Kickstarter-kampányként szokták emlegetni. A játék alapötlete a Tökéletes trükk című filmből származik, lényegében azt a korszakot eleveníti meg a mechanikával igen jól összhangban lévő grandiózus játékelemkészlettel és gyönyörű grafikával. Az ötlet annyira megtetszett a támogatóknak, hogy a kívánt 30 ezer dollár helyett a kampány során a kért összegnek majdnem a tízszerese folyt be.

A játéknak természetesen már az alapverziója is gamer kategória, erősen épít a munkáslehelyezésre. A teljes verzió pedig mondhatni hardcore, és órákon át eltart, ami a játékosok számával tovább növekszik. A játék összetettsége egyúttal jó újrajátszhatóságot is eredményez, ezért aki belefekteti a pénzét, és tetszik neki, az nem fogja megbánni. Egy kis magyar vonatkozás: világbajnok bűvészünk, Hajnóczy Soma is szerepel az egyik kártyán.

Anachrony

Talán túlzás, hogy a Mindclash gamestől még egy nagydobozos játékot, sőt hatalmas dobozos játékot feltettem a listára, de különlegessége miatt ezt is muszáj megemlíteni. Hiába, ha ontják a jobbnál jobb játékokat, akkor itt a helyük a listán. Az Anachrony-t 2017-ben a BGG-n Év Játékának is jelölték, illetve még abban az évben másik 4 jelölést is kapott. Jelenleg a BGG összesített listáján a 47., a stratégiai játékok között a 38. helyen áll a rangsorban.

Természetesen ez is igazán komplex stratégiai játék 36 oldalas szabálykönyvvel. Különlegessége, hogy a munkáslehelyezés mechanizmusát időutazással kombinálja. Emellett természetesen van még benne bőven érdekesség a mechanikában, és a kellékkészlete is rendkívül igényes. Bonyolultsága miatt 15 éves kortól ajánljuk kipróbálni, de csak akkor, ha van rá néhány fölös órád, és van kedved valamelyik ideológiai csoport egyikét vezetve újjáépíteni a civilizációt. Élvezd, hogy visszanyúlhatsz az időbe, hogy nyersanyagokkal segítsd jövőbeli önmagad, csak vigyázz, hogy ne szakadjon meg a tér-idő kontinuum.

Vikingdoms

Vikingdoms (kiadó: Gémklub)

A Vikingdoms egyszerű és nagyszerű kétszemélyes logikai táblás játék. Korábbi verziójának, a Six MaKING-nek nem volt tematikája, az új verzió kapott egy kis kiegészítést és viking köntöst, ami igen jól áll neki. A játék alapötlete a Makarenko-sakk szabályain nyugszik. Ennek az a lényege, hogy a bábuk értéke és száma változik, korongokat helyezhetünk egymásra, és az oszlopok nagysága határozza meg a bábut és annak lépési lehetőségeit. A cél: felépíteni egy hat elem magas oszlopot.

A Vikingdomst ezen kívül többfázisos fordulókkal variálták meg, ami még izgalmasabbá teszi. Mivel azonban a sakktáblánál jóval kisebb táblán játsszák, ezért sokkal gyorsabb és pörgősebb játék, mint mondjuk egy sakkparti, de ekkora tábla is bőven elég, mert így is hatalmas mélysége van – ezért bátran ajánlom mindenkinek.

Macskajáték

Macskajáték egy nagyon elmés, nem szokványos kártyajáték, amiben a számolgatásé a főszerep. A cél olyan sorozatok létrehozása, amelyben a számok összege kilencre végződik, hiszen a macskáknak kilenc életük van. Nem lehet azonban bármikor megállni a sorozattal, mert annak páratlan sok lapból kell állnia. Ha a kártyák összege nem kilencre végződő szám, akkor nem jár pont, és az egész gyűjtögetés hiábavaló volt. Az egész játékot természetesen meg tudják variálni a kiscicák, a kóbor macskák, a jó és rossz kutyák, a csibészek és a macskás néni. Pörgős, gyors játék, felnőtteknek is izgalmas, és a megfelelő korú gyerekek játszva tanulnak számolni vele.

Yukon

Az egyszerű és nagyszerű játékok közé tartozó Yukon segít a gyerekeknek megtanulni előre kombinálni, így kiváló fejlesztő játék. A történet szerint aranyat keresünk a Yukon folyóban, ezt jelképezik a négyzetrácsba kirakott kártyák. Többen is játszhatják, de két játékos esetén az egyik vízszintesen, a másik függőlegesen lép mindig az aranyásóval. Oda lépsz, ahová szeretnél a sorban vagy oszlopban, tehát nyugodtan elveheted a legértékesebb mezőt, csak ezután az ellenfeled potenciálisan még annál is több aranyat tud majd szerezni, mint te. Éppen ezért néha, ahelyett, hogy a pontjaidat növelnéd, inkább bevállalsz egy veszteséget, hogy teljesen más irányba tereld a jétékot, és a másiknak még rosszabb legyen – de persze ezt ő is bármikor megteheti. Azt kell megérezni vagy kikalkulálni a játékban, hogy mikor milyen áldozatot érdemes hozni. A vége felé már nehezebb taktikázni, éppen ezért az eleje és a középjáték fontos, amikor viszont még nehezen átlátható, és ez nem csak a gyerekeknek okoz nehézséget.

Az alapjátékot továbbá itt is karakterekkel variálták, ahogy Hegedűs Csaba más játékainál is szokás, így aztán növelhető a tábla mérete, bővíthetők a taktikázási lehetőségek, és még izgalmasabbá tehető a játék. Emellett az újrajátszhatósága is hatalmas, hiszen minden tábla más és más, ahogy véletlenszerűen kirakjuk a lapokat.

Pinata Party

Még egy kiváló fejlesztő/oktató játék gyerekeknek Hegedűs Csabától és az A-Games-től, és csak úgy, mint a Yukon, ez is élvezetes játék tud lenni felnőtteknek is. Különlegessége, hogy egy játékban nagyon sok játék van, mert kiválaszthatjuk, hogy az adott játékban milyen lépési lehetőségek megengedettek, és azt is, hogy hogyan pontozzuk le a végén a szerzett cukorkákat, sőt még a táblának is van két különböző oldala. Egy játékban két lépési lehetőség megengedett, de mivel ezeket az elején választjuk ki, így minden játék más-más lehet, így remekül újrajátszható.

A nagyon könnyen tanulható Pinata Party társasjáték 2-4 játékosnak szól, az átlagos játékidő pedig rövid, csak 15-30 perc. Már 6-7 éves kortól ajánlható. Siess, szedj össze minél több cukorkát a fűből!

Karácsonyfa

Utolsó ajánlatunkkal már a karácsonyra gondolunk. Az a kérdés, hogy ki díszíti fel a karácsonyfáját a legügyesebben. Ebben a játékban természetesen nem elég csak a saját fáddal foglalkozni, figyelned kell a többiekére is. A Karácsonyfa könnyed taktikai családi játék 2–4 fő részére, amely három különböző nehézségi szinten játszható, így a gyakorlottabb játékosok is megtalálják számításukat. Ha ezt ajándékozod karácsonyra, nyilván nem kell megindokolnod, de abban biztos lehetsz, hogy valóban élvezetes játékmenettel rendelkező játékot csempészel a fa alá. Már most érdemes beszerezni, nehogy karácsonyra elfogyjon!

