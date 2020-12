Ha olyan emailt kapsz, ami otthoni PCR-tesztet ígér 7900 forintért, kezdhetsz gyanakodni

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Ki ne akarná tíz perc alatt megtudni, hogy elkapta-e az új koronavírust, ráadásul minden eddiginél olcsóbban, laborvizsgálat és várakozás nélkül, saját otthonában? Egy kéretlen emailben terjedő hirdetés szerint ez igenis lehetséges, méghozzá egy állítólag 99 százalékosan megbízható PCR-teszttel.

A magyar nyelven is elérhető weboldal, ahol a 7900 forintos tesztet árulják, létező külföldi egészségügyi intézményekre, köztük a katalán Policlínica Barcelonára hivatkozik, és a kéretlen emailekben érkező hirdetésekben a kapcsolattartó az intézmény termékreferenseként írja alá az üzenetet. Csakhogy a tesztet áruló poli-clinica-barcelona.com-nak (az url a poli-clinica.com-ra ugrat át) semmi köze a barcelonai magánklinikához, ami a kötőjelek nélkül írt policlinicabarcelona.com-on elérhető, a tesztnek pedig, amit árul, szintén nem sok köze van a kereskedelmi forgalomban kapható, hivatalosan engedélyezett PCR-tesztekhez.

A dolog azért is gyanús, mert PCR-tesztet jelenlegi ismereteink szerint nem lehet házi körülmények között elvégezni (hacsak nincs valakinek otthon egy jól felszerelt laborja), a 7900 forintos ár (plusz 990 forint postaköltség) pedig egy valódi PCR-tesztért is gyanúsan alacsony lenne, hiszen azok ma Magyarországon kb. 20 ezer forintba kerülnek. Erről a tesztről pedig annyit legalábbis egészen biztosan lehet állítani, hogy nem PCR-teszt; ha egyáltalán működik, akkor legfeljebb úgynevezett antigén gyorsteszt lehet, ami mindössze 50-60 százalék pontosságú, és például a mentősök használják annak gyors ellenőrzésére, hogy a tüneteket mutató betegek valóban koronavírusos-e.

A poli-clinica.com nyitólapja

Nyálból nem megy

Békási Sándor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményvezető főorvosa a Qubitnek elmondta, hogy a jelenlegi technika nem teszi lehetővé a SARS-CoV-2 nyálból történő kimutatását; a termék weboldalán található teszt a leírása alapján alkalmatlan a fertőzés megállapítására. A poli-clinica.com által hirdetett módszer sem egyezik a PCR-tesztek szokásos értékelésével, aminek során a levett mintákat normális esetben órákon keresztül vizsgálják laboratóriumi körülmények között, nem egy nyálmintától elszíneződött vattapamacs alapján mondanak ítéletet.

További érdekesség, hogy a barcelonai klinika oldalán nyoma sincs PCR-gyorstesztnek: PCR-tesztet ugyan végeznek, de a hagyományos mintavétellel és laborelemzéssel, ahogy a világ minden táján. Hasonlóan félrevezető az a mailcím, ahonnan reklámlevél érkezik: ebben is kötőjel szerepel, a katalán klinika hivatalos kontaktjában viszont nem. Azok, akik alaposabban megnézik, hogy kitől is kaptak levelet, már ettől is gyanút foghatnak, de van még tovább is.

FDA

A weboldalon azt állítják, hogy az Amerikai Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hatóság az FDA „több mint egy tucat előzetes engedélyt adott az elmúlt hetekben magán-koronavírustesztek használatára”, és ez önmagában igaz is. November 17-én az FDA valóban engedélyezte az első otthon is elvégezhető és kiértékelhető teszt, a Lucira COVID-19 alkalmazását, ehhez az orrnyálkahártyáról kell mintát gyűjteni, amelyet a Lucira fél óra leforgása alatt kielemez, és egy LED-kijelzőn jelzi, hogy pozitív vagy negatív eredménnyel zárult a teszt (az Eurodns szerint a poli-clinica-barcelona.com domaint 2020. október 14-én regisztrálták, vagyis bő egy hónappal korábban, mint ahogy az első otthoni teszt hozzáférhető lett volna az Egyesült Államokban). A Lucirát egyébként egyelőre csak receptre lehet kapni az országban, a diagnosztikai készlet 95 százalékos pontossággal jelzi a pozitív, 98 százalékosan pedig a negatív teszteket. Az FDA szerint pozitív teszt esetén a mintaadónak önkéntes karanténba kell vonulnia és fel kell keresnie az orvosát, negatív minta esetén viszont a Lucira nem perdöntő, a további teendőkért ebben az esetben is szakemberrel kell konzultálni.

Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen

Ezzel szemben a csodateszt 99 százalékos eredményességet ígér 10 perc alatt, méghozzá különösebb felhajtás nélkül: a weboldalon található iránymutatás szerint a műanyag tubusban szállított pálcikán található vattát öt másodpercre a nyelv felső részéhez kell érinteni, olyan mélyen, ahogyan csak lehet, majd a pálcikát tiszta felületre helyezve meg is lesz az eredmény: ha a vatta 10 perc múlva lilára színeződik, „ez nagy valószínűséggel koronavírus jelenlétére utalhat a szervezetében”. A weboldal a teszt előnyei között említi, hogy „vér helyett a nyálkahártya váladékát (nyálat) használ (PCR technológia), így nem szükséges szúrást végezni az ujjbegyén”.

Ezzel is vannak bajok. A PCR-teszt ugyanis nem azt jelenti, hogy nyálból veszik a mintát – vannak ugyan olyan kísérletek, amelyek nyálból próbálják kimutatni a vírus jelenlétét, de ezek még csak nagyon korai stádiumban járnak, kereskedelmi forgalomban pedig ilyen eszközök végképp nem kaphatók. Ez az eljárás idővel alkalmassá teheti a nyálmintát is PCR-tesztelésre, de egyelőre még nem tart itt a tudomány – a Semmelweis Egyetem egy szeptemberi híre szerint a korai biztató eredmények ellenére még vizsgálják, hogy a nyálminta egyáltalán megfelelő alapanyag lehet-e. A jelenlegi PCR-vizsgálatokhoz felső légúti minta szükséges, a Synlab tájékoztatója szerint ebből a laborba érkezés után 24-48 órán belül várható eredmény.

További problémák is vannak az olcsó gyorsteszttel. A nem megfelelő mintavétel álnegatív eredményeket hozhat, speciális mintavételi eszköz és szaktudás szükséges hozzá, a minták elemzése csak különleges felszereltségű molekuláris diagnosztikai laboratóriumban végezhető el, emellett ez számít a legdrágábbnak is a jelenleg elérhető diagnosztikai lehetőségek közül. A barcelonai klinika nevével hirdetett termék ezek közül egyik ismérvnek sem felel meg, ha pedig az ember valami olyasmivel találkozik, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az általában nem is az.

A domain

A weboldal szerint a Shenzen Pharmaceutical általuk forgalmazott negyedik generációs tesztjét „több sok magánklinikán használják az EU és a világ számos magánklinikáján kitűnő eredménnyel és megbízhatósági mutatóval”. Arról már nem derül ki semmi, hogy mitől is negyedik generációs a teszt. A csomagoláson a Shenzhen Pharmaceutical Co. Ltd. szerepel (Hi-Tech Zone, Nanshan, Shenzhen), ez a cég van feltüntetve gyártóként és terjesztőként is. A további információkból (5514510, Guangdong) csak annyi derül ki, hogy a tesztet állítólag Sencsen tartományban, Kuangtungban gyártották.

A Shenzen vagy Shenzhen Pharmaceutical otthoni gyorstesztjének a korábban említett, az FDA által engedélyezett eszközök között sem lelni nyomát. Ez nem is meglepő: az EuroDNS poli-clinica.com-ra vonatkozó adatai szerint ezt a domaint (erre irányították át a poli-clinica-barcelona.com címet) november 6-án regisztrálták, utoljára pedig 11-én, vagyis hat nappal a hatóság által elsőnek meghirdetett otthoni covid-teszt engedélyezése előtt frissítették. Az már csak hab a tortán, hogy éppen a Políclinica nevét találták a legmegfelelőbb domainnek.

Gyanús lehet még a kissé döcögős magyarsággal megfogalmazott „több sok magánklinika” is, de összességében a weboldal és a hirdetésként kiküldött e-mail is többé-kevésbé hihető magyarsággal fogalmazott, láttunk már rosszabbat is.

A fogyasztóvédelem és az OGYÉI már vizsgálja

Nem is csak a megfogalmazáson csúszik el a csodateszt: PCR-nek biztosan nem PCR, nem engedélyezte az amerikai gyógyszerügynökség (igaz, ezt a weboldal inkább csak megjegyzésként dobja be, nem állításként), magyar hatóságok pedig végképp nem; gyanús a Policlínica url-jét utánzó webcím és a levelet küldő mailcím is, a teszt által ígért vállalásokról nem is beszélve. A Policlínica mellett az oldal még számos „partner intézményt” is felsorol, ezek közül kettőt, a Policlínica Barcelonát és a European University Hospital Alliance-t kerestük meg kérdéseinkkel, amint válaszolnak, a cikket frissítjük.

Érdeklődtünk az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél is: válaszukból kiderült, hogy bejelentés alapján a korábbiakban már a látóterükbe került a teszteket forgalmazó weboldal, a vizsgálat részleteiről annak lezárultáig azonban ennél többet nem árulhattak el.

A Qubit megkeresésére Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Főosztálya közölte, hogy „jelenleg eljárás folyik a Policlinica Barcelonával [értsd: poli-clinica-barcelona] szemben, a Főosztály a tényállás tisztázása érdekében adatszolgáltatásra hívta fel a céget, a vállalkozás nyilatkozata még nem érkezett be. A közigazgatási eljárás határideje 60 nap, a hatóságoknak ennyi időn belül kell dönteniük az esetleges jogsértés megvalósulásával kapcsolatban”. A Fogyasztóvédelmi Főosztály azt is hozzátette, hogy nem érkezett hozzájuk bejelentés a honlappal kapcsolatban.

Cikkünk megjelenésekor a poli-clinica.com épp nem üzemel, a nyitólapon mindössze annyi áll, hogy „Jelenleg nem tudunk rendeléseket felvenni és teljesíteni”.

támogasd a munkánkat rendszeresen – számít a segítséged! Ha tetszik, amit csinálunk, ha te is fontosnak tartod, hogy magyar nyelven legyen egy okos és közérthető lap, ami nem a politikai barikádok csatazajáról tudósít, hanem a ránk váró – bátran mondjuk ki, ez az év is megmutatta, mennyire nem túlzás ez – civilizációs kihívásokkal foglalkozik, ami fel meri tenni a jövőnkkel kapcsolatos igazi kérdéseket, és meg is mutatja a modern tudomány válaszait mindezekre, nos ha ez szerinted is olyan égetően fontos, ahogy mi gondoljuk: heroikus munkát végző hat újságíróval, sok tucatnyi kutatóval és csak egy egészen kicsi kiadóval a hátunk mögött, akkor

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: