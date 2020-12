Kilenctagú kínai kutatócsoport fejtette meg, miért hemperegnek lószarban a pandák

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A vadon élő pandák különös vonzalmat táplálnak a lóürülék iránt: 2016 és 2017 között egy kutatócsoport 38 alkalommal figyelte meg a kínai Csinling-hegységben élő állatok között, hogy szaglászták az ürüléket, sőt, szívesen hemperegtek is benne, egyes példányok pedig be is kenték magukat vele. A tudósok azt is megfigyelték, hogy a pandák leginkább akkor művelték ezt, amikor a hőmérséklet 15 fok alá esett, így elkezdték vizsgálni a hőmérséklet és a sajátos viselkedés közötti kapcsolatot.

Eredményeiket egy frissen megjelent tanulmányban összegezték, és még kódnevet is adtak ennek a pandaszokásnak, röviden HMR-ként (Horse Manure Rolling) emlegetik. Az állatok viselkedését azért is találták különösnek, mert a vadon élő emlősök esetében nagyon ritka az ürülék iránt tanúsított hasonló vonzalom. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a pandák leginkább a tíz napnál frissebb ürüléket preferálják, ezért először azt vizsgálták meg, hogy ez miben különbözik a régebbi lócitromoktól.

Egereknél is bevált

Az elemzésből kiderült, hogy a friss ürülék gazdag béta-kariofilénben és kariofillén-oxidban, így a kutatók azt feltételezték, hogy a pandák ezek miatt kedvelhetik. Miután az állatok hidegben gyakrabban hódoltak a HMR-nak, azt is feltételezték, hogy ez a viselkedés a pandák hőérzetével lehet kapcsolatban. Egereken végzett kísérletek alapján megállapították, hogy a béta-kariofilénnel és kariofillén-oxiddal kezelt állatok jobban tolerálták a hidegebb körülményeket, így valószínű, hogy a pandák esetében is adaptív viselkedésről van szó, a Csinling-hegységben élő pandák így alkalmazkodtak a hűvösebb körülményekhez.

Claudia Wascher, a Ruskin Egyetem ökológusa szerint könnyen lehet, hogy más fajok is hasonló okoknál fogva szeretnek ürülékbe hemperegni, bár Simon Girling, az Edinburghi Állatkert főállatorvosa szerint korábban leginkább az anyagban található feromonok szerepét vizsgálták, ha hasonló szokásokról volt szó. Girling azt sem zárta ki, hogy az állatkert pandái is kapnak egy adag lócitromot a téli időszakra, hogy megvizsgálják, fogságban is hódolnak-e ennek a szokásnak.

Lehet, hogy csak jó nekik

Aleah Bowie, a Duke Egyetem ökológusa szerint nem véletlen, hogy a legtöbb faj kerüli az érintkezést az ürülékkel, az pedig, hogy a pandák a jelek szerint kifejezetten keresték az alkalmat a fekáliafürdőre, arra utal, hogy a gyakorlat haszna meghaladja a vele járó egészségügyi kockázatokat.

A felfedezés idővel nem csak a pandák viselkedésére adhat magyarázatot, hanem gyakorlati haszna is lehet: ha sikerül izolálni a hidegtűrést fokozó vegyületeket, akár humán felhasználásra is alkalmazható krémet nyerhetnek belőlük.

Odáig viszont még hosszú az út: Bill McShea, a Smithsonian Intézet konzervációbiológusa szerint könnyen lehet, hogy a pandák viselkedését nem ezek a vegyületek magyarázzák, ezek az állatok ugyanis épp eléggé fel vannak vértezve a hideg ellen, és akár egy barlangot is kereshetnének, ha fáznak, nem kellene egyből az ürülékhez fordulniuk. Isaac Chiu neurológus úgy gondolja, az állatok talán az ürülékben található gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatóanyagok miatt keresik az anyagot, ennek megállapításához azonban még további vizsgálatok szükségesek – mindemellett McShea szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a pandák egyszerűen szeretnek tetőtől talpig szarosak lenni.

