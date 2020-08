Kína megmentette az óriáspandát, de ennek az árát a ragadozók fizették meg

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Sikeresnek látszik az óriáspanda (Ailuropoda melanoleuca) védelme Kínában, de egy amerikai-kínai közös kutatás szerint a faj megőrzésére tett kísérletekben a pandavédők megfeledkeztek a vadon többi lakójáról. Az állattal egy élőhelyen osztozó nagyragadozók katasztrofális veszteségeket szenvedtek 1960, az első pandarezervátum létrehozása óta, ezért a biológusok szerint a jövőben inkább az ökoszisztémák helyreállítására kellene koncentrálni a konzervációs törekvésekben, nem pedig egy-egy faj speciális védelmére.

A kutatók 73 természetvédelmi terület biodiverzitását vizsgálták Kínában, különös tekintettel négy őshonos ragadozó jelenlétére. A pandák megőrzését célzó törekvések ugyan jót tettek a kisebb ragadozóknak, de a számukra optimalizált élőhelyekről csaknem egészen eltűntek a nagyobb húsevők. Ez azért is meglepő eredmény, mert az óriáspandát a környezetvédelemben úgynevezett ernyőfajnak számít, vagyis az, ha megfelelően gondoskodnak a védelméről, elvileg más fajok védelmét is elősegíti. Ez a kutatás résztvevői így is van: a pandák számára létrehozott rezervátumban a madarak és a kisebb emlősök is jól érzik magukat, a nagyobb ragadozók érdekképviseletéről azonban megfeledkeztek a környezetvédők.

Nincs elég hely

A pandák élőhelyeiről a hatvanas évek óta 81 százalékkal kevesebb leopárd (Panthera pardus) és 38 százalékkal kevesebb hópárduc (Panthera uncia) tűnt el, a területek 77 százalékán pedig már farkas (Canis lupus), 95 százalékukon pedig dól (Cuon alpinus) sem található. Ez utóbbi magyarul az ázsiai vadkutya nevet kapta, és az IUCN vörös listáján veszélyeztetettnek számít. A leopárdot és a hópárducot ugyanitt a sebezhető kategóriába sorolták, a társaságból egyedül a farkas az, amit az itteni nagyragadozók közül nem fenyeget a kihalás veszélye.



A kutatók szerint hiába számít sikertörténetnek az óriáspanda megóvása (a már említett vörös listán 2016 óta a sebezhető kategóriában szerepel), ezek az adatok súlyos problémákat jeleznek: a természetvédelmi törekvések ugyan használtak a pandának, de veszélybe sorolták a vizsgált területek törékeny ökoszisztémáit. A pandákkal egy területen élő nagyragadozók számát tovább csökkenti az illegális állatkereskedelem és a fakitermelés. Cseng Li, a kutatás vezetője szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a pandák számára létrehozott védett területek nem elég nagyok ahhoz, hogy eltarthassák a ragadozókat, ezért egy új, hosszabb távú pandaprogram keretein belül a biodiverzitást jobban támogató, nagyobb természetvédelmi övezet létrehozását javasolja.

