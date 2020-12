Ezért nem férsz hozzá a Messenger és az Instagram megszokott funkcióihoz

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Facebook több funkciót is elérhetetlenné tesz a Messenger üzenetküldő programban és az Instagram képmegosztóban. A változtatásokra azért van szükség, hogy lépést tarthassanak az változó adatvédelmi szabályozásokkal, mivel december 21-től az összes üzenetküldő szoftverre kiterjesztik az ePrivacy irányelvet.

A módosítás az európai felhasználókat érinti, és nem műszaki okai vannak: a Facebook így próbál alkalmazkodni a magánéletünket védő uniós irányelvhez. A vállalat szerint az üzenetküldés alapfunkcióit a változtatások nem érintik, de a Messenger több funkciója is inaktív lesz. A Facebook jóformán csak az üzenetküldés lehetőségét hagyja meg, és ez így marad, amíg újra nem aktiválhatják őket. Addig azonban le kell mondanunk a szolgáltatásokhoz tartozó extrákról. Nem készíthetünk például csoportos beszélgetésekben gyors közvélemény-kutatásokat (group chat poll), és a becenévválasztásnak is búcsút inthetünk. Ezzel párhuzamosan az Instagramon is kikapcsolják az AR arcfilterek használatát a csetfelületen.

A Facebook a BBC-nek azt mondta, hogy nem hozták nyilvánosságra az összes, Európában felfüggesztésre kerülő funkciót, mivel amúgy is újraaktiválják őket, amint meggyőződnek róla, hogy az alkalmazásuk összhangban van az adatvédelmi irányelvekkel.

„Még mindig mérlegeljük, hogy hogyan hozhatnánk vissza ezeket a funkciókat. A termékeket újra fel kell építeni, méghozzá úgy, hogy az emberek zökkenőmentesen használhassák őket, ugyanakkor megfeleljenek az új szabályozásnak is.”

– írta a Facebook a hivatalos közleményben.

Az üzenetküldés ideje, mint magánjellegű adat

Az egyes opciókat több lépésben szüntetik meg. Lesznek olyanok, akik csak napok múlva fogják észrevenni a változást, de akadnak, akik már tegnap sem tudták használni a Messenger és az Instagram bizonyos funkcióit.

Az ePrivacy irányelvében nincsenek olyan előírások, hogy nem végezhetünk közvélemény-kutatást kisebb csoportokban. A matricák és arcfilterek használatát sem tiltja. A Facebook döntése mindezek fényében érthetetlennek tűnik. Ugyanakkor – írja a BBC – elképzelhető, hogy bár az Instagram és a Messenger funkciói nem sértik meg az új szabályozást, a Facebook biztonsági játékot folytat, és inkább elérhetetlenné tesz minden, az üzenetküldésen kívül eső funkciót, amíg meg nem győződnek róla, hogy az újraaktiválásuk nem sérti a törvényt.

Az ePrivacy irányelv célja, hogy korlátozza a vállalatok hozzáférését az üzeneteinkhez és az olyan, az üzenetekhez tartozó metaadatokhoz, mint például a küldés időpontja. Ezenfelül tiltja a magáncélú kommunikáció megfigyelését és a metaadatok begyűjtését; ez csak akkor lehetséges, ha a felhasználó is engedélyezi. Az irányelv az email-szolgáltatókra is kiterjed: a szolgáltatók nem szkennelhetik például az üzeneteinket, hogy a találatok alapján személyre szabott hirdetésekkel bombázzanak minket. Ehhez a fiók tulajdonosának engedélyére van szükség.

