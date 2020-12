Gracias por tu amor, mondta a csípőprotézis

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Mexikói muzsikát közvetített egy 65 éves kaliforniai beteg, amikor az orvosok Doppler-vizsgálatnak vetették alá, miután nemrégiben csípőprotézist kapott. A páciens a protézis beültetése után nem sokkal elesett, a vizsgálat eredeti célja annak ellenőrzése volt, hogy vajon nem keringési probléma okozta-e az esést, ehelyett a műszer a pulzushang helyett a közkedvelt mexikói zenekar, a Banda el Recodo De Cruz Lizárraga egy slágerét közvetítette.

Az orvosok az esetről videót is készítettek, illetve egy tanulmányt is publikáltak, ez a New England Journal of Medicine című szaklapban jelent meg. A vizsgálathoz használt eszközt másokon is kipróbálták, de a kórházi személyzet tagjai közül senki sem tudott hasonló produkcióval előállni. A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy csak a beteg lába közvetítette a zenét, más testtájai nem.

Gracias por tu amor

Az orvosok szerint a rádióban játszott slágert vagy a beteg csípőprotézise, vagy a kórházi ágy közvetíthette a műszer felé, amely a későbbi vizsgálatok során nem produkált hasonlót, a beteg pedig egy nyolc hónappal későbbi vizsgálat során már nem is közvetített többé műsort. Az adás olyan jó minőségű volt, hogy az orvosok azt is azonosítani tudták, hogy mi szól: a Shazam szerint a protézis a Gracias por tu amor (köszönöm a szerelmedet) című slágert játszotta. A dalt akkor is lehetett hallani, ha másik műszerrel vizsgálták a beteg lábát.

A kórház vizsgálatot rendelt el az ügyben, de a karácsony előtt megjelent cikk szerint semmilyen hiányosságot nem tártak fel. Miután a beteg megszűnt rádióként működni, az 1938-ban alapított mexikói rezesbanda 2018-as slágere jobb híján a YouTube-on hallgatható:

