Még mindig csak öt centiméteresek a bécsi állatkertben született tamarin hármasikrek

Öt év után újra császárbajszú tamarinok ( Saguinus imperator) születtek decemberben a bécsi Schönbrunni Állatkertben – közölte a bécsi külképviseleti iroda. A világ legrégebbi állatparkjában élő tamarin pár, Tamaya és Purple három kölyke decemberben 1-jén jött a világra.

A Dél-Amerika esőerdeiben honos állatok hosszú, lefelé hajló, dús fehér bajszukról ismertek, ami a hímeket és a nőstényeket is díszíti, és már a kicsiken is megfigyelhető.

Az ikrek – a farkuk nélkül – csupán öt centi hosszúak, így nemüket a gondozóknak még nem sikerült megállapítaniuk. A felnőtt példányok is csak 300-400 grammot nyomnak, testhosszuk körülbelül 25 centiméter, farkuk viszont 35-41 centisre nő meg.

Fotó: Daniel Zupanc

Tamaya és Purple most először néztek szülői örömök elé és sok tennivalójuk akad az eleven kölykökkel. Ez különösen Purple-re igaz, hiszen a tamarinoknál az utódok felnevelése a hím feladata. A császárbajszúak csoportjait a természetben is egy domináns nőstény vezeti. További érdekesség, hogy a faj rendszertani nevébe, amit a magyar elnevezés is tükröz, egy tévedés miatt került bele a császár elem: egy preparátor ugyanis még sosem látott élő példányt, és amikor kitömte az elpusztult tamarint, természetesnek vette, hogy a hatalmas bajuszt felfelé kell kunkorítani, akárcsak II. Vilmos német császárét.

Fotó: Daniel Zupanc

Az idő nagy részében a hím a hátán hordozza kicsinyeit, azok csak akkor kerülnek anyjukhoz, amikor éhesek lesznek. A hármasikrek minden egyes nappal egyre bátrabbak, már az első mászógyakorlatokkal kísérleteznek, amiben éles karmaik segítik őket.

Fotó: Daniel Zupanc

