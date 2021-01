Nem fúr többé a Vakond a Marson

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Nem sikerült beásnia magát a Marsba a NASA robotvakondjának, az InSightnak – adta hírül az amerikai űrhivatal csütörtökön. A NASA és a német űrhivatal, a DLR közösen fejlesztett marsszondájának öt méteres mélységig kellett volna eljutnia a bolygón, hogy a bolygó felszín alatti hőmérsékletét vizsgálja, de ezzel 2019 februárja óta nem járt sikerrel. A kutatók végül január kilencedikén döntöttek úgy, hogy feladják a próbálkozást, miután a hős vakond további ötszáz kalapácsütéssel próbálta leverni a mérőszondát, továbbra is sikertelenül.

A HP3 mérőszonda mindössze néhány centiméteres mélységig jutott. A mérnökök már márciusban, az első elakadáskor megpróbálták a robotkar segítségével lenyomni a vakondot, hátha sikerül elindulnia, de nem jártak sikerrel, idén januárban pedig ugyancsak a robotkar segítségével próbálták meg tömöríteni a talajt a szonda fölött, de így sem sikerült mélyebbre jutniuk. Tilman Spohn, a DLR mérnöke szerint kimerítették a leszállóegység lehetőségeit, a mostani kísérletek után kiderült, hogy a Mars és a vakond egyszerűen nem illenek össze.

Még két év

A meghiúsult szondázás ellenére az InSight küldetése azért nem tekinthető kudarcnak: Spohn szerint a mostani tapasztalatokat kiválóan tudják majd hasznosítani egy következő alkalommal, a leszállóegység pedig számos egyéb mérést is végez a bolygón. Thomas Zurbuchen, a NASA mérnöke szerint az űrhivatalnál folyamatosan feszegetik a technika határait: ebben az esetben az derült ki, hogy mi nem működik a Marson, de a vakond nélkül sosem tudták volna meg, milyen eszközzel kísérelhetnék meg ismét a mintavételt.

Így nézhet ki az InSight a Marson Fotó: NASA

Az InSight közelében található talaj egészen más tulajdonságokkal bír, mint a korábbi marsjárók által megfigyelt minták. A szondát szándékosan egy olyan területre küldték, ahol kevés nagyobb kő található, a vakond azonban néhány centiméteres mélységben folyton elakadt. A HP3 szondával és a vakondkodással a továbbiakban nem kísérleteznek, de az InSightot más szenzorokkal is felszerelték, ezek pedig továbbra is működőképesek, az eszköz eddig több száz marsrengést regisztrált, valamint figyeli a szélsebességet, a szélirányt és a légnyomás változásait. Továbbra is zavartalanul üzemel az a rádiós vizsgálat is, amellyel azt próbálják megállapítani, hogy folyékony vagy szilárd-e a bolygó magja.

A vizsgálatok hivatalosan 2022 decemberéig folytatódnak, az InSight a Marson lévő Curiosity és a februárban landoló Perseverance holdjárókkal együtt pedig további meteorológiai és szeizmológiai adatokat küldenek majd a Földre.

