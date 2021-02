Hamis vakcinák, kéz nélkül felvehető cipő, agyba ültetett csippel játszó gamermajom

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

VÍRUS



Teljes lezárás egyetlen covidos beteg miatt: Nyugat-Ausztrália fővárosában, Perthben találtak egy beteget, emiatt kétmillió ember kényszerül szigorú karanténba (New York Times).

Anthony Fauci: Oltasd be magad, hogy megállítsuk az új vírusváltozatok kialakulását! Ha a vírus nem tud replikálódni, akkor mutálódni sem mutálódik, figyelmeztet az USA első számú járványguruja, aki szerint ezért is fontos a mielőbbi oltás (Yahoo News).

Kínában lecsaptak egy hamis vakcinákat gyártó csoportra, több mint 80 embert letartóztattak (CNN). Európában szaporodnak a hamis Covid-tesztek, jelentette be az EU hétfőn (CNBC). Az itthon árult gyanús PCR-tesztekről a Qubiten itt írtunk.

Mi lesz a menekültek oltásával? - teszi fel a kérdést a Washington Post, joggal.

ÁLLAT

Medve üldözött egy síelőt Romániában. Brassó megyében, a predeáli síközpontban történt az eset, az élelmes fiatalember végül eldobta a hátizsákját, amivel sikerült elterelnie a medve figyelmét (videó).

Az emberi tevékenység miatt az állatok egyre messzebb menekülnek a túlélés érdekében. Meglepetésre az urbanizáció és a fakitermelés kisebb hatással van az állatokra, mint a repülőgépek, a vadászat és a kirándulók (Guardian).

KÖRNYEZET

42 ezer lakásos ökovárost épít az állam Szingapúrban. Az erdővárosnak nevezett Tengah-ba központi fűtést, automata szemétgyűjtést és autómentes városközpontot terveznek (CNN).

ŰR

Az év végén indul Elon Musk űrcége, a SpaceX első emberes küldetése, a fedélzeten a milliárdos Jared Isaacmannel, aki három másik embernek is vett jegyet az űrbe (Business Insider).

TECH

Fűző nélküli, kéz nélkül felvehető, bebújós cipőt készített a Nike. Vissza a jövőbe 4, őrület! (CBS, videó)

MAJOM

Elon Musk azt állítja, hogy a Neuralink olyan agyimplantátumot fejlesztett, aminek segítségével most egy majom játszik videójátékokkal – fejben (The Next Web, a Neuralinkről a Qubiten ezekben a cikkekben írtunk).