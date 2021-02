Apple Watch: túl a százmillión

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az Apple 2015-ben adta el az első okosóráját, a százmilliomodikat valamikor tavaly. Sok vagy kevés? A sikerültebb iPhone-okból két-háromszor ennyit adnak el évente – ha innen nézzük, kevés. De ha onnan, hogy az iPhone-nak is négy év kellett a százmillióhoz, akkor már nem is olyan rossz a helyzet.

Az Apple Watch nem hozott akkora mobilipari forradalmat, mint az iPhone, de nem is lehetett elvárni tőle. Viszont sokat tett azért, hogy megszerettesse az emberekkel a viselhető elektronikát. Okosórák és fitneszkarkötők már korábban is léteztek, de az Apple tette őket trendivé.

Az eladási adatok azt mutatják, hogy az Apple Watchnak egyre több rajongója van: csak tavaly többet adtak el belőle, mint a megjelenés utáni három évben összesen.

Mivel az okosóra beállításához és használatához egy iPhone-ra is szükség van, az iPhone-eladások alapján nagyjából belőhető, hogy az Apple mekkora felhasználóbázisban gondolkodik. Nagyjából – mert arra is van lehetőség, hogy a családi csomagokkal azok a családtagok is használhassák az Apple Watch-t, akiknek nincs iPhone-juk.

A megjelenés évében csak az iPhone-tulajdonosok 3 százaléka vett Apple Watch-t, de ma már minden tizedik iPhone-tulajdonosnak van egy. Az Egyesült Államokban, az Apple felségterületén természetesen jóval magasabb, 35 százalékos az iPhone–Watch kapcsolódási arány.

Az Above Avalon cikke szerint az Apple Watch növekvő népszerűsége az alábbi tényezőknek köszönhető:

A viselhető technológia. Az Apple Watch sokrétű felhasználási lehetőségei, formatervezése, és a termék használati módja személyesebb élménnyé teszi a technológia használatát. Épp ez a személyesség érheti el, hogy idővel a viselhető eszközök népszerűsége meghaladja a mobilokét.

Egy patinás svájci óra presztízsértéke nyilván nagyobb, mitn egy Apple Watch-é, de az okosórák nemcsak az időt, hanem hasznosabb információt is megjeleníthetnek a csuklónkon, ahol diszkréten rájuk pillanthatunk, anélkül, hogy elő kéne vennünk a telefonunkat. Ha már viselünk valamit, miért ne legyen haszna is? A cool faktor. Ahogy az iPhone, úgy az Apple Watch is státusszimbólum. A különböző óraszíjak és óralapok kombinálásával a Watch egyedi ruházati kiegészítővé változtatható, ami az egyediségében is azonnal felismerhető.

Az említett cikk szerint az Apple Watch-t elsősorban az alábbi területeken hasznosíthatják a jövőben:

Azonosítás. A csuklószenzornak köszönhetően az Apple Watch működés közben végig kapcsolatban maradhat a viselőjével. Ezt a lehetőséget kihasználva a karóra személyi azonosítóként működhet, ahogy kapcsolatba lépünk az eszközeinkkel, az okosotthonunkkal és más intelligens tárgyakkal.

Az Apple Watch egészségfigyelő szenzorként is működhet, így akkor is figyelmeztethet minket a túlhajszoltságunkra, ha mi magunk nem is vesszük észre azt. Kiegészítés az arcon viselhető eszközökhöz. Ez a megnevezés (face wearable) elég ködösen hangzik, de ha azt mondjuk hogy okosszemüveg, máris jobban értjük, hogy miről van szó. A Watch a jövőben hasznos kiegészítője lehet az arcon hordható kütyüknek.

