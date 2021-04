Biden jelentősen megsarcolná az amerikai vállalatokat, a legendás adóelkerülő Amazon áll elébe

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Jeff Bezos, az Amazon alapítója támogatja Joe Biden amerikai elnök adóemelő szándékait. Biden tervei szerint az amerikai vállalatokra kivetett adót igen jelentősen, 21 százalékról 28 százalékra növelik.

A befolyt adóból az elnök jelentős infrastruktúra-javító terveit finanszíroznák, azaz az internet- és úthálózat, a kikötők és a vízvezetékrendszer tökéletesítésére fordítanák. A nagyívű tervet felvázoló beszédében Biden éppen az Amazont emelte ki mint azon vállalatok egyikét, amely túl kevés közterhet visel.

Bezos kedden rövid közleményben reagált az elhangzottakra: az Amazon támogatja, hogy Biden az infrastruktúrára koncentráljon, sőt arra szólítja fel a demokratákat és a republikánusokat, hogy kössenek kompromisszumot a cél érdekében. „Tudatában vagyunk, hogy ehhez a befektetéshez mindkét oldalnak engedményeket kell tennie abban a kérdésben is, hogy mi kerüljön bele a csomagba, és abban is, hogy miből finanszírozzák (támogatjuk a vállalati adó emelését)” – áll a közleményben.

Az Amazon azt várja, hogy a Kongresszus és a Biden-adminisztráció közösne megtalálja a megfelelő, kiegyensúlyozott megoldást, ami fenntartja, sőt javítja is az amerikai versenyképességet.

Megadóztatják a tengerentúli profitot is

Bezos közleménye arra nem tér ki, hogy az Amazon a Fehér Ház többi adóemelési elképzelését is támogatja-e, csak a vállalati adóról nyilvánít véleményt. A további tervek arról szólnak, hogy az amerikai cégek tengerentúlon keletkezett nyereségei után is több adót szednének be, és más országokkal együttműködve valamiféle globális minimumát állapítanák meg a nyereségadónak.

A republikánusok és a vezető vállalati lobbisták a papírformának megfelelően nem támogatják az adóemelést, mert attól tartanak, hogy csökkenti a gazdasági növekedést. Az Amazon a fenti nyilatkozattal megkülönbözteti magát ezektől a köröktől.

Elemzők szerint a tengerentúli profitra kivetett magasabb adók ötlete nagyobb ellenállást fog kiváltani, mint a vállalati adó szimpla emelése, ezt ugyanis sok vállalat el tudja kerülni különféle jóváírásokkal és más levonásokkal.

Egyre többet adózik az Amazon, de még így se sokat

A 2020-ban rekordmértékű nyereséget elérő Amazon maga tavaly 2,3 milliárd dollárnyi adót került el legálisan, és ez azt jelentette, hogy bevételei után mindössze 9,4 százalék adót fizetett be a szövetségi költségvetésbe – számolta ki az Adózási és Gazdaságpolitikai Intézet (ITEP) nevű washingtoni nonprofit elemző cég.

És még ennek is örülni lehet, mert 2019-ben 1,2 százalék, 2018-ban pedig mínusz 1,2 százalék volt az Amazon által befizetett szövetségi vállalati adó effektív rátája.

Bezos egy tavaly októberi bizottsági meghallgatáson Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A világ egyik leggazdagabb embere által irányított Amazont régóta támadják adózási szokásai miatt, amit a világ leggonoszabb techvállalatának választott cég az elmúlt hetekben a szokásosnál is hevesebben utasított vissza.

Az Amazon a Twitteren is összecsapott az adóterveit ecsetelő Elizabeth Warren szenátorral, miután Warren azzal vádolta a céget, hogy nullához közeli adót fizet, és minden cégjogi kiskaput kihasznál. Az Amazon azzal reagált, hogy miközben 1,7 milliárd szövetségiadó-költsége volt tavaly, 350 milliárd dollárt invesztált. A céget éppen ezek a befektetések segítették hozzá, hogy jelentősen csökkentse a befizetendő adót, a jelenlegi szabályok ugyanis erős ösztönzőkkel segítik a kutatás-fejlesztésbe beruházó cégeket. „Az adótörvényeket maga hozza, Warren szenátor, mi csak betartjuk őket. Ha nem tetszenek a törvények, mindenképpen változtassa meg” – írták.

