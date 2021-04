Ész Ventura: Mennyibe került a répa, a citrom és a fürjtojás?

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Charles Lutwidge Dodgsont leginkább íróként ismerik, aki Lewis Carroll álnéven adta ki könyveit. Azt kevesebben tudják, hogy Dodgson egyben matematikus is, aki csaknem harminc évig tanított Oxfordban, ezen kívül költőként, anglikán papként és fényképészként is munkálkodott. Egy időben az Ész Ventura rovathoz hasonló rovatot vezetett a The Monthly Pocket nevű újságban, ahol az Alice Csodaországban és az Alice Tükörországban bájos és abszurd stílusához hasonló viktoriánus kori történetekbe ágyazott feladványokkal igyekezett szórakoztatni és oktatni az olvasókat.

Ezek a gubancoknak nevezett történetek a Typotex Kiadó gondozásában magyarul is megjelentek Gubancmese címmel, amiben nem csak az eredeti történetek, de azoknak a matematika nyelvére lefordított kivonatai, a megoldások, sőt a megoldók névsora is szerepel, a hozzájuk fűzött hasznos, néhol pedig vicces megjegyzésekkel. Az írások a matematikának és a humornak zseniális ötvözetei. Ezek tiszteletére íjruk most ki alábbi feladványunkat, amiben visszaköszönnek a történetek eredeti szereplői.

116. feladvány: Bevásárlási gubanc

– Mattie néni!

– Mondd, gyermekem!

– Szépen kérlek, írd le! Máskülönben teljesen biztos, hogy el fogom felejteni az összeset.

– Kedvesem, meg kell várnod, amíg a kocsi megáll. Hogyan tudnék írni ebben a zötykölődésben?

– De én tényleg el fogom felejteni!

– Kedvesem, edzened kellene az elmédet, hogy kissé nőjön a befogadóképessége!

Clarának ezzel a vigasztalással kellett beérnie, mert a konflis hirtelen megállt, nagynénje kifizette a kocsist, a hordárt pedig a legapróbb részletekre is kiterjedő utasításokkal látta el.

Kis idő múlva egy padon ültek, amikor Clara hirtelen, és keserűen sírni kezdett.

– Talán a fogad fáj? – kérdezte nyugodtan a nagynénje, miközben egy szempillantás alatt kinyitotta táskáját, és két különböző fájdalomcsillapítót vett elő.

– Nem, nem a fogam fáj – tiltakozott szegény Clara. – Csak elfelejtettem, pedig mondtad, hogy ezúttal mindennek a darabárát külön jegyezzem meg, de nem elég nagy a fejem!

– De kedvesem, hiszen csak három számról volt szó!

– Nem, nem csak három számról, mert azt is tudnom kellett volna, hogy melyik mihez tartozik, az pedig már... Nem is tudom, azt hiszem, legalább fél tucat lehetőség. Ráadásul több kétjegyű szám is volt közöttük.

– Nem is kellett volna mindet megjegyezned, hiszen még megvan a visszajáró, és a bevásárlólista is, nem? Ha csak kettőt megjegyeztél volna, most ki tudnánk számolni.

Clara gyorsan elő akarta venni a visszajárót, mert tudta, hogy Mad Mathesis előbb- utóbb minden huncut petákkal elszámoltatja. Amint a visszajáró után kotorászott, a szatyor alján megtalálta az előző két bevásárlásának kissé összegyűrt listáját, és a cetliket is a végösszegekről, amiket a piaci kofától szokott kapni.

– Sajnos most már teljesen kiment a fejemből, egy számra sem emlékszem, viszont nézd csak, itt van, hogy mit vettünk korábban, és az is, hogy mennyibe került, csak azt nem tudom, melyik összeg melyik bevásárláshoz tartozik.

– No nézzük csak, egyszer hat szál répáért, hat citromért és két fürjtojásért küldtelek, egy másik alkalommal nyolc szál répa kellett, öt fürjtojás és egy citrom, legutóbb pedig tíz szál répa, hét citrom és egy fürjtojás. Úgy látom, egyik alkalommal 100 petákot fizettél összesen, egy másik alkalommal 110-et, egyszer pedig 120-at. Ráadásul ha ideadod a visszajárót, akkor tudni fogjuk, hogy melyik tartozik a mai bevásárláshoz.

– Nagyon röstellem, de attól tartok, hogy elszórtam. Most vettem csak észre, hogy itt van egy kis lyuk a szatyor alján, még szerencse, hogy a fürjtojás nem fért ki rajta.

– Hát ez bosszantó, de ha ki tudod számolni e nélkül is, akkor elfeledkezünk erről a kis incidensről. Bízom benne, hogy képes vagy rá!

Clara mereven maga elé nézett. Úgy érezte elméje üres lappá vált. Azt tudta, hogy mindent darabáron vett, az árak egész számok voltak, és régóta nem változtak. Azt is tudta, hogy semmit nem kapott ajándékba, bár a kofa jól ismeri, és rendszeresen meg szokta kínálni valami aprósággal, de ő mindig illedelmesen visszautasítja.

Tudsz segíteni Clarának?

Nehézségi szint:

A megfejtéseket részletes magyarázattal együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. A legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára, közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: április 30. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.