Satya Nadellát választotta új elnökévé a Microsoft

A Microsoft igazgatótanácsa Satya Nadella vezérigazgatót választotta a cég elnökének – írja az Engadget. Mióta a cég társalapítója, Bill Gates 2000-ben lemondott az elnöki tisztségről, és ügyvezető igazgató lett belőle, azóta nem fordult elő a Microsoftnál, hogy az elnöki és vezérigazgatói pozíciót ugyanaz a személy töltötte volna be.

Nadellát hét éve nevezték ki a Microsoft vezérigazgatójának. Az ő vezetése alatt készült el a felhőalapú Azure rendszer, és nemcsak az irodai szoftvercsomagokat forgalmazó divízió, hanem a videójátékos részleg is lendületes növekedésnek indult. Nadella felügyelte a Microsoft cégfelvásárlásait is; vezetése alatt olyan vállalatok soroltak be a Microsoft-istállóba, mint a LinkedIn, a GitHub, a Minecraft, illetve a nyolcmilliárd dollárért felvásárolt játékkiadó, a ZeniMax.

Az igazgatótanács döntés újabb elismerése annak, hogy a Microsoft vezetői megbecsülik Nadella munkáját, amit a cég újraélesztésébe fektetett. Ma a Microsoft a világ második legértékesebb vállalata az Apple után: a cég piaci értéke a friss becslések szerint az 1,9 billió (1,9 ezer milliárd) dollárt is meghaladja.

„Új feladatkörében Nadella fogja irányítani az igazgatótanács munkáját. Mélyreható ismereteivel a helyes üzleti stratégia követésére ösztönözheti az igazgatótanácsot, és azonosíthatja a az igazgatósági felülvizsgálathoz szükséges kockázatokat és megközelítési lehetőségeket.”

– írta a hivatalos sajtóközleményben a Microsoft.

Nadella kinevezésével a korábbi elnök, John W. Thompson visszatér korábbi szerepéhez; független ügyvezető igazgatóként folytatja a munkát a Microsoftnál.

A Financial Times és a The Wall Street Journal azt írja, hogy a Microsoft Nadella vezetői szerepének megerősítéseként tekint a kinevezésre; a lépést állítólag informális keretek között már régóta fontolgatták. Az átalakításra azután került sor, hogy Bill Gates társalapító-vezérigazgató kilépett a Microsoft igazgatótanácsából, mivel vizsgálatot indítottak ellene egy, a Microsoftnál dolgozó kolléganőjével folytatott viszony miatt. Gates továbbra is tanácsadóként dolgozik Nadellának.

