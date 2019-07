A Microsoft egymilliárd dollárral támogatja az emberszerű mesterséges intelligencia fejlesztését

A mostani mesterséges intelligencia bizonyos tekintetben meghaladja az ember képességeit: megverheti az embereket sakkban, sőt zseniálisan is pókerezhet, de általánosságban véve még annyi „esze” sincs, mint egy patkánynak. Yann LeCun, a Facebook AI-fejlesztője szerint ezért sem érdemes egyelőre rettegnünk, ezért is bosszantja mérhetetlenül, amikor terminátoros képekkel illusztrálják a témába vágó cikkeket.

Ahhoz, hogy tényleg eljuthassunk a Terminátorig, még hosszú utat kell megtennünk (de bizonyára megérné), sőt még az sem biztos, hogy egyáltalán lehetséges valami emberszerű mesterséges intelligenciát létrehozni. Miután a cél egy „tudattal és öntudattal” rendelkező intelligencia létrehozása, amely képes az élet különböző területein kibontakoztatni a kompetenciáit, a kérdés nem tisztán technikai jellegű. Stuart Russell, a Berkeley kutatója szerint az emberszerű mesterséges intelligenciához még csak nem is erősebb számítógépek vagy több adat szükséges: olyan minőségi ugrásra várunk, amelyet lehetetlen előre megjósolni.

Miután az áttörés valószínűleg alapjaiban is megváltoztatja, ahogy a mesterséges intelligenciára vagy a tudatra gondolunk, Barbara Grosz, a Harvard kutatója szerint nem is érdemes előre elképzelni, hogy milyen etikai problémákkal járhat. Ha már feltétlenül etikával és mesterséges intelligenciával akarunk foglalkozni, már az algoritmusok jelenlegi felhasználása körül is találunk elég problémát.

A legtöbb szakértő szerint egyébként sem valószínű, hogy még a mi generációnkban sikerül létrehozni az AGI-t (Artificial General Intelligence): a becslések szerint 2099-re is csak 50 százalékos valószínűséggel sikerül megteremteni valami hasonlót. A projekt egyik legnagyobb úttörője az amerikai OpenAI nevű nonprofit szervezet, amelyet a Szilícium-völgy nagymenői alapítottak – nem túl meglepő, hogy közöttük találjuk Elon Muskot is.

Az OpenAI általános célja, hogy a mesterséges intelligenciát az emberiség lehető legnagyobb hasznára fordítsa. A 2015-ben alapított cég már év elején bejelentette, hogy pénzre lesz szüksége a további fenntartható működéshez és a mesterséges intelligencia „demokratikus fejlesztéséhez”, befektetőként pedig most a Microsoft bukkant fel – bár a megállapodás részleteiről keveset tudunk.

A techcég egymilliárd dollárt szán az AGI fejlesztésére, egyúttal a Microsoft válik a felhőalapú szolgáltatások kizárólagos beszállítójává az OpenAI-nál. A két cég közös fejlesztéseket is ígér, emellett az OpenAI eddigi találmányai közül a Microsoft néhányat kereskedelmi forgalomba is bocsáthat majd, ami már indokoltabbá teszi a befektetést.

Sam Altman, az OpenAI vezetője szerint az áttörés, már ha bekövetkezik, teljesen megváltoztatja a világot, Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója pedig igyekezett megnyugtatni a közvéleményt: mindenkit biztosított arról, hogy az AGI utáni kutatás során neki is a biztonság és a közjó fog a szemei előtt lebegni, valamint az, hogy minél szélesebb körben profitáljon az emberiség a felfedezésekből. Altman szerint az AGI kifejlesztése az emberiség legnagyobb technikai teljesítménye lesz – hogy mikor, azt még nem tudjuk, de egyelőre úgy néz ki, hogy ha megépítik a Terminátort, a jelenlegi állás szerint Windows fut majd rajta.

