Élő ragadozók hátáról is lopja a szőrt a pimasz indiáncinege

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A madarak hagyományosan gallyakból, tollakból, elszáradt levelekből vagy mohából építik fészkeiket utódaiknak, hogy melegen és biztonságban tartsák őket. Jeffrey Brawn, az Illinoisi Egyetem ökológusa és kutatótársai azonban a Science Alert beszámolója alapján meglepődve tapasztalták, hogy az indiáncinegék élő állatok, akár ragadozók hátából is tépnek ki szőrcsomókat, hogy aztán azzal béleljék ki fészkeiket.



A kutató egy madárszámláláson lett figyelmes arra, hogy egy indiáncinege egy alvó mosómedve szőrét dézsmálgatja, azt viszont annyira sem zavarta a madár ténykedése, hogy fel sem ébredt rá. Brawnt elkezdte érdekelni a jelenség, így egy egyetemi kutatócsoporttal utánajárt a dolognak. Az Ecology című folyóiratban publikált tanulmányukban az ökológusok arra jutottak, hogy habár a szakirodalomban a jelenség gyéren dokumentált, más források szerint a madarak szőrtolvajlási szokásai szélesebb körben jól ismertek. A YouTube tele van az enyves csőrű indiáncinegéket lefülelő videókkal, és a faj tulajdonságait leíró Cornell Lab is ismert tulajdonságként szemlézi a szőrlopást.



A videókból az is kiderül, hogy más madarak is folyamodnak a tudósok által kleptotrichiának (a latin klepto = lopás és trichia = szőr szavakból) nevezett praktikához, amikor fészeképítésről van szó, és nem csupán mosómedvék, hanem kutyák, macskák, sőt más fajok, például az aranysávos mézevők alvó koalák hátszőrét is megdézsmálják.

Mire jó a szőrtolvajlás?

Habár az állatok szőre magától értetődően segíthet melegen tartani a fészket és megfelelően szigetel is, a kutatók úgy vélik, a kifejezetten ragadozóktól származó szőrnek számtalan előnyös tulajdonsága lehet. Más fajok, például a nagy rozsdafarktirannusz levedlett kígyóbőrt tesz a fészkébe, valószínűleg ezzel igyekszik elűzni a ragadozókat, afrikai pintyek pedig ragadozók ürülékét használják erre a célra - magyarázta Brawn.

Egy másik magyarázat szerint az emlősök szőre taszíthatja a parazitákat is, bár a kutatók a kleptotrichiát elsődlegesen az Egyenlítőtől távolabbi területeken detektálták, ami arra utal, hogy azért elsősorban a fészek melegen tartására használják a madarak a lopott szőrt. Mindenesetre Brawn és csapata további kutatásokat ígér a háttérben álló ok kiderítésére.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: