A flamingók hasonlóan haverkodnak, mint az emberek

Az Exeteri Egyetem egy nemrégiben megjelent tanulmánya szerint a flamingók nemcsak meglepően élénk szociális életet élnek, hanem még meg is válogatják, hogy milyen társaságba járnak: bár a madárpárok sok időt töltenek együtt, külön-külön is eljárnak társaságba, és általában egy 3-4 főből álló baráti társaságot tartanak fent.

Az öt éven át tartó brit kutatás arra is rávilágított, hogy vannak olyan flamingók is, amelyekkel kevésbé szívesen bandáznak a többiek: míg a társaságok hosszú éveken keresztül kitartottak, voltak olyan egyedek, amelyeket következetesen került a többi állat. A flamingók nagy csapatokban élnek, egy-egy példány pedig akár a 80 éves kort is elérheti, a barátok viszont maradnak – az egyszer összeverődött baráti társaságok kiállják az idő próbáját.

Nem mindenkit szeretnek

Paul J. Rose etológus, flamingóspecialista a 2012 és 2016 közötti kutatásait foglalta össze a most megjelent tanulmányban. A kutató egy olyan glouchestershire-i állományt is vizsgált, amelynek a tagjai a hatvanas évek óta egy helybeli vadasparkban élnek. A legkisebb vizsgált csoport 20 madárból állt, a legnagyobb pedig 140-ből, és a kutatók arra jutottak, hogy minél nagyobb a csoport, annál gyakoribbak a szociális interakciók a madarak között.

Rose szerint a flamingótársadalom bonyolult, és nagy szerep jut benne a régi barátságoknak, ezért azt javasolja, hogy azok az állatkertek, amelyek flamingót tartanak, törekedjenek minél nagyobb egyedszámra, hogy az állatok kedvükre választhassanak maguknak barátokat. A kutatás nem talált összefüggést a flamingók egészségügyi állapota és a barátkozás gyakorisága között. Tavasszal és nyáron, a párzási idényben az állatok gyakrabban keresték egymás társaságát, és nem csak párzási céllal.

A kutató úgy véli, hogy a felfedezés fontos mérföldkő lehet a flamingó-menedzsmentben is: amikor a fogságban tenyésztett madarak gazdát cserélnek az állatkertek között, ügyelni kell arra is, hogy ne szakítsák szét a barátságokat sem, mert ezek hosszú távon valószínűleg az állatok túlélését is kedvezően befolyásolják.

