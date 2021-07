Egymástól lesik el a trükköket a kukabúvár kakaduk

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Meglepően tanulékonynak bizonyultak a nagy sárgabóbitás kakaduk (Cacatua galerita) Sydney környékén: a madarak megtanulták, hogy hogyan tudják kinyitni a szemeteseket, és az ehhez használt módszereket megosztották a társaikkal is, így helyenként különböző iskolák alakultak ki a kukázásra.

A fosztogató kakadukat a helyi lakosok jelentették fel a kutatás vezetőjénél, Barbara Klumpnál, a Max Planck Intézet ökológusánál. 2018-ban és 2019-ben csaknem 1300 feljelentés érkezett a kutatóhoz, ezeknek az észleléseknek az adatait dolgozták fel a kutatók egy friss tanulmányban.

2018 előtt mindössze három kertvárosi részből érkeztek beszámolók a kukafosztogatásokról, de 2019-ben már 44 helyszínen csaptak le a kakaduk a kukákra. Úgy tűnik, hogy a bűntények az első három megfigyelt helyszínről terjedtek el a környéken, ami arra utal, hogy a madarak egymástól lesték el, hogy hogy kell kinyitni a kukákat.

A kakaduk emellett máshol, de szintén Sydney környékén egy másik stratégiát is kifejlesztettek, ez Klump szerint azt jelenti, hogy ezek az állatok már nem a tapasztalt kukabúvároktól lesték el a módszereiket, hanem tőlük függetlenül jöttek rá, hogy hogy férnek hozzá a szeméthez. Pontos megfigyeléseket nem végeztek Sydney-n kívül, de más ausztrál településekről is érkeztek hasonló beszámolók.

Eltérő kukázási szokások

A pontos megfigyelések viszont árulkodóak: minél messzebb volt az első észlelések helyszínétől a kukarabló, annál jobban különböztek az eredetitől a módszerei. A kakaduknál már eddig is megfigyeltek helyi „dialektusokat”, de ez az első eset, hogy a gyűjtögetésnél figyeltek meg hasonló helyi szokásokat.

Klump szerint a legsikeresebb kukarablók többsége hím volt: ezek az állatok nagyobbak, mint a nőstények, így többnyire sikeresebben tudják felnyitni a kukák fedelét is. A módszerek helyszíntől függően változóak, van olyan madár, amelyik inkább a csőrével dolgozik, de olyan is akad, amelyik a lábával próbálja megoldani a feladatot. Az ügy legnehezebb része a fedél lebillentése, ehhez a madarak közelebb másztak a zsanérhoz, egészen addig, míg át nem fordították a fedelet. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a sikeres kukabúvár kakaduk a többi madárnál nagyobb megbecsültségnek örvendhetnek a társaik között.

A kakaduk egyébként is híresek a kreatív eszközhasználatukról, a sárgabóbitás kakaduk pedig kifejezetten jól alkalmazkodtak az ember közelségéhez, a kukafosztogatás mellett például szívesen isznak a városi szökőkutakból is. Bár az magában érdekes, hogy a madarak megtanulták, hogy hogyan tudnak hozzáférni a szemetesek tartalmához, sőt, erre képesek voltak megtanítani a többieket is, a helyi lakosok nincsenek elájulva a madarak képességeitől, mert mindent összeszemetelnek.

