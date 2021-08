Csúszik a társasjátékverseny eredményhirdetése, még egy kis türelmet kérünk!

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Kedves játéktervezők, versenyzők!

A Qubit idén április elsején hirdette meg Nagy Tavaszi Társasjáték-fejlesztő Versenyét, amelyre írogatós játékok (szaknyelven: paper & pencil) beküldését vártuk. A résztvevőknek több mint két hónapjuk volt játékuk elkészítésére és beküldésére. Nagy örömünkre szolgált, hogy a versenyre tekintélyes mennyiségű pályamű érkezett, 45 darab, amely egyúttal nagy munkát is adott háromtagú zsűrinek, melynek tagjai Hegedűs Csaba (A-Games, JEM Magazin), Vágó I. Dániel (Gémklub Stúdió) és Gáspár Merse Előd (Qubit). Az eredményhirdetést augusztus 20-ra ígértük, de technikai okok miatt 1-2 hét csúszás várható. Addig is türelmeteket kérjük! Jó hír, hogy a Gémklub további nyereményt ajánlott fel a győzteseknek, ezúton is köszönjük nekik, ahogy a versenyt támogató A-Games Kiadónak, a Vagabund Kiadónak, és a Játékos Emberek Magazinjának is a támogatást. Hamarosan jelentkezünk az eredményekkel.

