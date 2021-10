Jön a billentyűzet, amivel csak másolni lehet

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Stack Overflow áprilisi tréfaként idén bedobta az olvasóinak, hogy csak akkor másolhatnak ki szöveget az oldalról és illeszthetik be valahova, ha megveszik a külön erre az alkalomra készült miniatűr billentyűzetet, amivel csak ezek a funkciók érhetőek el. Amikor elárulták az olvasóknak, hogy csak áprilisi tréfáról volt szó, sokan mégis követelték a billentyűzetet.

A billentyűzet el is készült: a The Key névre hallgató eszközt a Stack Overflow a Drop nevű techcéggel közösen fejlesztette. Az eszköz akkora sikert aratott, hogy pillanatok alatt elkapkodták, a Drop azt ígéri, hogy a következő adagot december 13-án tudják majd kiszállítani.

Nem egészen felesleges

A 29 dolláros billentyűzet gombjai programozhatóak, de eredetileg a CTRL, a C és a V van rajtuk beállítva, így akár valami értelmes célra is lehet használni. A vásárlással az ember a digitalundivided nevű jótékonysági szervezet munkáját támogatja, úgyhogy nem teljesen öncélú marhaságról van szó, emellett pedig egy ilyen darab az asztalodon felfogható egyfajta tisztelgésként Larry Tesler, a copypaste tavaly elhunyt atyja előtt is.

Ágyúval a verébre Fotó: Drop

A Verge szerint ráadásul kifejezetten jó minőségű holmiról van szó, az alumínium alap alján talpak gátolják meg az eszköz elcsúszását, a billentyűk pedig a Drop ígérete szerint szupersima gépelést tesznek lehetővé. Az USB-s csatlakozást ráadásul a szokásos unalmas kábelek helyett egy telefonzsinór-jellegű zsinórral lehet megoldani, amivel együtt valamivel még viccesebben néz ki a miniatűr billentyűzet.

