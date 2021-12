A bitcoin elértéktelenedésére figyelmeztet a Bank of England

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az Egyesült Királyság központi bankja és első számú pénzintézete, a Bank of England azon az állásponton van, hogy a bitcoin idővel elértéktelenedhet, a digitális valutába befektetők pedig jobban teszik, ha számolnak azzal a kockázattal, hogy mindenüket elveszíthetik. A rizikós befektetések és pénzügyi termékek kockázataira figyelmeztető Bank of England egyúttal azt is megkérdőjelezte, hogy van-e egyáltalán értéke a világ legfontosabb digitális valutájának.

A bitcoin árfolyama novemberben újabb rekordot döntött: a befektetők 67 000 dollárt fizethettek egy bitcoinért. A digitális valuta szárnyalásának végül a koronavírus omikron variánsának felbukkanása vetett véget, pedig az elemzők azt sem zárták ki, hogy az árfolyam 150 000 dollárra nőhet. Ez végül nem következett be: az árfolyam a múlt héten a 48-50 ezer dolláros tartományban stabilizálódott.

Sir Jon Cunliffe, a Bank of England helyettes kormányzója szerint a banknak muszáj számolnia a kriptoalapú befektetések jelentette kockázattal, amit az újabb és újabb digitális valuták népszerűség-növekedése miatt megalapozottnak tart.

„Az áraik meglehetősen eltérők lehetnek, és [a bitcoinoké] elméletileg vagy gyakorlatilag a nullára is csökkenhet.”

– mondta Cunliffe a BBC-nek.

A kriptovaluták népszerűsége a hagyományos pénzügyi termékekekre nézve is kockázatos

A kriptoalapú fizetőeszközök piaci kapitalizációja 2020 eleje óta a tízszeresére nőtt. 2,6 billió dolláros éves forgalommal számolva a kriptovaluták a globális pénzügyi eszközök 1 százalékát teszik ki. A Guardian szerint az Egyesült Királyságban mintegy 2,3 millióan vettek valamilyen kriptovalutát, átlagosan 300 font (130 000 forint) körüli értékben. Az ország lakosságának 0,1 százaléka fektetett be kriptoalapú pénzügyi termékekbe, többek között bitcoinba, ethereumba vagy Binance coinokba.

A Bank of England a 2008-as pénzügyi válság után felállított egy, a pénzügyi irányelvekért felelős bizottságot, akik a befektetési és pénzügyi termékek lehetséges kockázatait kísérik figyelemmel. A bizottság hétfőn azt nyilatkozta, hogy a kriptoalapú befektetések elhanyagolható veszélyt jelentenek az ország pénzügyi stabilitására nézve, ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy a digitális valuták az aggasztó tempójú árfolyam-növekedésük miatt egyre szorosabban fonódnak össze a hagyományos pénzügyi szolgáltatásokkal, aminek viszont megvannak a maga kockázatai.

A Bank of England a pénzügyi rendszerük állapotfelmérése után közzétett nyilatkozatban azt írta, hogy a fontosabb pénzintézetek jobb, ha óvatosan közelítenek a kriptoeszközökhöz, és fokozottan figyelik a piaci fejleményeket.

„Hazai és globális szinten is megerősített szabályozási és jogalkalmazási keretekre lenne szükség ahhoz, hogy a gyorsan növekvő piacokon is megmaradjon a befolyásunk. Csak így kezelhetjük a kockázatokat, támogathatjuk a fenntartható innovációt, és őrizhetjük meg a pénzügyi rendszerbe vetett széleskörű bizalmat és integritást.”

– olvasható a Bank of England állásfoglalásában.

A rendszerbe kódolt volatilitás

Thomas Belsham, a pénzintézet egyik részvényese és egyben médiaügyi munkatársa kedden egy hosszabb blogposztban arról írt, hogy a bitcoin nem tud megfelelni a fizetőeszközökkel szembeni követelményeknek, ami eredendően volatilissé teheti a bitcoint. Belsham szerint a bitcoinnal az a fő probléma, hogy a hagyományos valutákkal szemben a bitcoin értékét semmi más nem határozza meg, csak a bitcoin, de – hogy szó szerint idézzük – „a tautológia önmagában kevés a valutaalkotáshoz”.

Belsham a kínálat szűkösségében látja a kriptoeszköz vonzerejét: az a tény, hogy a teljes állomány nagyjából 21 millió bitcoint tesz ki, kívánatossá teheti a digitális pénzt a befektetők szemében. Ugyanakkor épp a bitcoin jellegéből fakadó sajátosságai azok, amik idővel a valuta teljes elértéktelenedéséhez vezethetnek.

